劍擊｜港隊亞運遴選改制　男花女重衝擊奧運添出賽名額

香港劍擊隊總教練鄭兆康周日（4日）出席活動時透露，延期至明年上演的杭州亞運，將制定新遴選制度，而為了衝擊巴黎奧運團體賽資格，男子花劍隊以及女子重劍隊亦將各添兩名世界盃劍手名額出賽。



香港劍擊隊總教練鄭兆康透露亞運新遴選制度。（葉詩敏攝）

由前男子佩劍港將林衍聰擔任教練總監的劍會APEX Team Fencing周日開幕，港隊總教練鄭兆康及張家朗亦有到場作嘉賓。「康教練」席間大讚林衍聰退役後竭力推動香港劍擊，「他做人做事有責任心，非常之欣賞。因傷病退役後轉型，做教練做得好好，好多佩劍青少年運動員都出自聰Sir手。」

「康教練」透露，延期上演的亞運將有新遴選制度，劍隊仍在探討細節，將在月內有定案。他坦言香港隊近年在國際賽表現優異，遴選標準亦不止以本地賽作主要考量，「現時遴選制度是2011年由我制定，當時水平仍低，以本地賽成績（排名）為主。但近年我們國際比賽有好成績，所以遴選標準會加入國際賽評分。」

杭州亞運延期至明年9月舉行，同年4月1日開始奧運積分周期，他不諱言對個人來說也是一大課題，「往年7月世錦賽後可休息再計劃、部署，但明年世錦後便緊接9月亞運會，不夠時間去調整，所以對我來說都是新課題，需思考如何令兩個重要賽事不互相受影響。」

男花女重增出賽名額

「康教練」又提到，為了衝擊巴黎奧運團體賽資格，直言男花、女重隊會在世界盃以及大獎賽賽事各添兩名名額；世界盃由原來的4名增至6名，大獎賽則2名增至4名劍手出賽，其餘劍種隊伍則維持不變。

「因為要衝擊奧運團體出線，需保證有足夠人員、完整陣容比賽，偏重於機會大的選手，我覺得是公平的，也是根據（奧運）往績分配。」他認為在疫情變數、劍手傷病下，添成員出戰國際大賽可作輪換或替補。

此外，各劍隊將在下周復操，「康教練」表示劍隊或會在年末出國訓練、比賽，惟不會如去年般長征近半年。他表示雖然外訓後在亞錦賽等賽事展現成效，惟也需考慮劍手休息等問題。