張家朗攜戰鞋勉勵港人勿忘初心　最愛RubberBand《未來見》的一句

奧運金牌、世界第一、花劍世界盃冠軍，25歲的張家朗都擁有了；今天他榮膺十大傑出青年成為男劍手第一人，他處之泰然的心態，才是真正的修煉場。



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25歲的張家朗身穿全黑Dior西裝，帶着寫上「Don't Lose Your Way」的劍擊鞋，在「十大傑出青年選舉」典禮完結後，被記者簇擁並分享得獎感受。

張家朗帶了寫上「Don't lose your way」的比賽鞋到場。（夏家朗攝）

「很開心，對我是一個肯定，很榮幸與其餘得獎者一起當選。」這名奧運金牌成為8名得獎者之一，當中還包括在奧運摘下女團銅牌的李皓晴、杜凱琹和蘇慧音。作為歷來首位男劍手當選，他一貫淡然說：「在傑青之前，我的成績很多人都標榜是『第一個』，我都沒太多想法。盡力做好自己，無論大小獎項對我來說，都是開心的事。」

張家朗當選傑青 男劍手歷來首人 盼以人生信念鼓勵香港人

張家朗以一身型格Dior黑色西裝亮相典禮。（夏家朗攝）

今屆8名傑青中，現役運動員佔了半數，張家朗聽後顯得更為興奮，「好開心，始終今屆奧運成績很不錯，奧運運動員得獎都好開心，也很感謝大家關注香港運動員。」

大會的獲選名單新聞稿上，有一欄是當選人「疫情下最想做而未做到的事」，有人想去旅行，有人盼協助基層兒童就學，張家朗則填上「我希望香港可以舉辦國際比賽」。

重溫「香港劍神」張家朗的成長故事：

少年劍神張家朗：請忘記我是亞洲冠軍｜成長之第一回（2016）

張家朗在沉靜的空間自省 那是人大了的勇氣｜成長之第二回（2018）

張家朗的後奧運自白 這一年，是徹底地懷疑人生｜成長之第三回（2021）

關於勝利哲學 張家朗的佛系 是一種潤物無聲的境界｜成長之第四回（2022）

香港對上一次舉辦國際劍擊賽事，已數到2017年在亞洲國際博覽館上演的亞錦賽。當時張家朗在主場勇摘銀牌，「那是唯一一次在主場有國際性比賽，希望有機會讓香港市民看到我們在賽場上的一面。他們的支持是一個肯定，想聽到熟悉語言的打氣聲。」

張家朗勉勵港人堅持理想。（夏家朗攝）

十大傑青｜奧運乒乓女團銅牌成員 李皓晴杜凱琹蘇慧音一同獲選

帶着劍鞋合照的張家朗，除了勉勵年輕人不要輕易放棄，毋忘初心，更分享本地樂隊RubberBand的《未來見》的一句歌詞最觸動自己——「未怕去做，我想的我」。

「一諗就諗到呢首，我都唔知點解咁快諗到呢句。」他笑道。「好記得這句歌詞，與我現在的想法很相似，人生很短，要去享受。」人不一定只在低潮迷失，獎項和榮耀一個接一個，他曾有一段時間給自己很大壓力，「有少少成績就一定要對得住成績，好似畀自己太大壓力，但人生太短，應要好好享受劍擊和人生。」

職業運動員要把握「賞味期限」，張家朗與另外兩名當選運動員李皓晴和蘇慧音一樣，當年因投身職業運動員而放棄升學，他藉今天再度感謝父母支持，「運動員生涯好短，想早點去爭取夢想先再讀返書，爸爸媽媽都是運動員也明白。人大了諗返，就覺得這件事都幾大風險，中三都未讀完，好感謝他們的體諒和明白，造就了今天的我。」

今天的奧運金牌、香港劍神、傑青，寄語年輕人不要容易放棄，「外人看運動員可能是天真，付出未必有成果，但即使付出沒有結果，至少令自己無憾。」