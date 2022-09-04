劍擊｜林衍聰退役後延續使命　精英化訓練培訓港隊新血

由前港隊男子佩劍領軍人物林衍聰擔任教練總監的劍會，周日（4日）開幕並邀得東京奧運男子花劍金牌得主張家朗任嘉賓。林衍聰在退役後致力培訓年輕劍手，他感謝團隊一起延續使命，「家朗拎到奧運獎牌是個開始，如何延續這團火是不斷去教。」



林衍聰擔任劍校教練總監，引入精英化訓練。（葉詩敏攝）

引入精英訓練讓小朋友及早適應

林衍聰在2020年退役，結束19年劍擊職業生涯。劍擊港隊總教練鄭兆康今日亦有出席劍會開幕禮，大讚昔日愛將退役後以教練角色繼續「發光發亮」，「好多佩劍青少年運動員都出自聰Sir手，像是Royce（亞青銀牌陳樂熹）。」

林衍聰指，會把體院的精英訓練模式帶入劍會，「14、17歲組別會着重體能、協調各方面，不止是傳統劍校只是練劍，有更多運動科學訓練等輔助的練習。」他指把部分港隊訓練模式帶入劍會，能讓小朋友早點接觸並更易適應體院訓練。

張家朗奧運金牌只是開始

張家朗在東京奧運奪金，掀起本地劍擊甚至體育熱潮，阿聰強調「拎到獎牌是個開始」，最重要是如何延續這團火不讓它熄滅。

由以往為男子佩劍開路拓荒，到退役後致力培訓新血，阿聰坦言看到學生由「一張白紙」慢慢成長感滿足，「2020年退役後多好多時間教，亦有團隊幫我一齊延續這個使命，我多少少管理、分配角色，如小朋友性格同哪個教練夾啲，都會影響學習動力。」

對於目前香港男子佩劍隊，阿聰直言看到羅浩天、何思朗、陳智軒等港將漸入佳境，「之前疫情沒有比賽，影響都較大，但見到上年他們出去打比賽，世界盃團體賽都入到16強，整體世界排名都上到12，看到他們的默契愈來愈好。」他相信佩劍隊表現會更成熟，亞運延期亦有望爭取時間備戰。