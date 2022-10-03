劍擊｜港隊佩劍聘新教練有進展　冀複製花、重劍成功方程式

香港佩劍隊聘請新教練的消息，早年已有耳聞，直至一年前香港公開賽，請教練一事依然未有具體計劃。接近一年過去，即使新教練仍然未有，但事件似乎略有進展，盛傳韓國或法國教練有望來港執教。

新人事通常帶來新氣象，一眾港將也是如此預料，更希望為佩劍隊帶來兩大改變。



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「挑戰盃劍擊錦標賽」男、女子佩劍項目，周日（2日）率先於香港公園體育館舉行，結果由何思朗與歐倩瑩封王稱后，花劍及重劍賽事將在11月初於科學園上演。

挑戰盃佩劍成績：



男子佩劍

冠軍：何思朗；亞軍：羅浩天；季軍：陳樂熹、周頌羲



女子佩劍

冠軍：歐倩瑩；亞軍：薛雅齊；季軍：梁洛文、朱詠翹



佩劍隊聘請新教練的消息早已傳出，惟因為疫情及各種因素，請教練一事一直「得個傳字」，久久未有新教練加入港隊。近日似乎終有進展，體院方面早前張貼佩劍教練的招聘廣告，盛傳法國及韓國教練有意來港執教。

縱然至今未有確實消息，但無疑是突破的一步，一眾港將對新教練亦有不同的想法，但異口同聲地強調兩點。

劍擊｜港隊聘佩劍新教練未有新消息 冀為團隊帶來新衝擊

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新思維、新衝擊

距離杭州亞運不足一年，男子佩劍在今年的亞錦賽相隔5年再摘銅；女佩則無緣獎牌，同時證明亞洲佩劍水平不低。以男佩而言，亞洲強手林立，韓國實力超班，伊朗同在世界前列，還有日本、中國及哈薩克，加上新加坡及越南等地進步神速，港隊在亞洲爭奪獎牌的競爭非常激烈。

「我希望新教練可以為我們開拓眼界，啟發到全隊，因為我認為劍擊的世界很大，而我們涉獵的一直不夠，我希望接觸更多，學到更多新知識，豐富我的劍擊生涯。就如Vivian（江旻憓）一樣，當Tavi（港隊重劍教練）來港後，她的成績立即有提升。」何思朗期望新教練能夠為團隊帶來新衝擊，令港隊的整體水平提升。

女將梁洛文及朱詠翹亦有類似的想法，坦言港將有一套獨有的「香港風格」，這種打法或許能夠應付本地賽，但在國際賽難有突破，希望一些衝擊可以帶來變化。

凝聚團隊同樣重要

當港花劍隊由「金牌教練」Gregory Koenig接手，團隊之間更加融洽，更加一條心朝着同一目標進發，港將們認為佩劍同樣需要這一點。

「技術以外，凝聚團隊的能力同樣重要，因為這樣可以令全隊上下為相同的目標進發。佩劍的Team（團隊）需要更似Team，那麼才可造到類似花劍的效果。」陳智軒認為，培養全隊的團隊精神，或比成績更重要。

帶來新衝擊及凝聚團隊是港將們對新教練的兩個期許，換個角度看，這兩點同樣是花、重劍的成功方程式，佩劍當然希望跟隨這條方程式，在國際賽舞台發光發亮，爭取佳績。

聘教練亦有隱憂

距離亞運不足一年，如今聘請新教練亦有隱憂，畢竟新教練並非魔法，不能一下子將佩劍所有問題解決，加上與隊員磨合，再在亞運發揮其最大功力絕非易事，羅浩天對此同樣有些微擔心。

「對我個人而言，若單計備戰亞運的話，我認為一動不如一靜，因為這個請新教練的時機有點尷尬，距離亞運不足一年，開季後又四出征戰，難以一下子與新教練取得默契，我亦不知道能否適應新教練。」不過從佩劍的長遠發展角度出發，羅浩天直言這是必須要作出的決定。

「沒有人說過改變就一定有好結果，這個世界從來沒有『包生仔』的藥方，但試一試總好過原地踏步。」改變，不一定是解決問題的妙計良方，但維持現狀的話，問題就只會繼續存在，正如陳智軒所言，試一試的話，香港佩劍的未來可能有不同。

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