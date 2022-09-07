劍擊｜吳諾弘平淡看待隊內競爭　做好本份爭佔一席位

香港男子花劍代表吳諾弘將與17歲新星鄭鐵男，將出戰下月於科威特舉行的U23劍擊亞錦賽，力爭佳績。



吳諾弘周三（7日）與朱嘉望、何思朗、鄭鐵男等劍擊港將，一起出席港隊贊助商公開活動，即將出戰U23亞錦賽的吳諾弘笑言：「我本身以為自己超齡，看報道才知道自己有份打。」

下月才滿23歲的吳諾弘將出戰個人最後一屆U23亞錦賽。（葉詩敏攝）

今屆賽事將在10月7至11日於科威特舉行，下月14日才滿23歲的吳諾弘表示積極備戰，力爭佳績。劍擊隊在上月戰畢香港公開賽後休假一個月，將在下周二恢復訓練，吳諾弘在U23亞錦賽後，緊接為年末世界盃賽事、以及明年亞運與奧運積分周期備戰。

吳諾弘曾在2019年勇奪U23亞錦銀牌。（葉詩敏攝）

他坦言有信心能應付，「要做的事都一樣，不論是奧運積分賽、亞運或其他比賽，我們都認真對待，不太擔心積分賽和亞運時間重疊，會影響表現。我們訓練充足，相信可應付。」

男花新星鄭鐵男亦將出戰U23亞錦賽。（葉詩敏攝）

去年代表香港出戰東京奧運男花團體賽，被問到現時隊內競爭激烈，吳諾弘認為只需做好自己，「運動員角色只須專注訓練，這是良性競爭，會努力練習，盡力衝擊和突破，希望在這團體佔一席位。」

港隊劍擊新生代女將（左起）薛雅齊、陳諾思和陳海琳出席活動。（葉詩敏攝）

17歲的鄭鐵男在4月揚威杜拜，於世青賽個人賽取下世少冠軍。他將與吳諾弘一起出戰U23亞錦賽，「我現在才17歲，始終與很多比自己年紀大的人打，太大壓力反而對表現不好，盡量放開自己打，贏又好輸又好，覺得打好自己就得。」

吳諾弘面對男花隊內競爭，專注做好自己。（葉詩敏攝）

鄭鐵男去季在國際舞台嶄露頭角，先後在亞青賽及世青賽贏下4金1銅，其中在世青賽少年組封王，成為香港劍擊史上第4位世青賽冠軍劍手。這名男花坦言雖想力爭明年杭州亞運資格，惟時間太短促，「男花競爭力都好大，時間有點緊逼，因此只盡力打好每一場公開賽，沒刻意計本地排名積分。」