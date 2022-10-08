香港桌球大師賽｜傅家俊的逆轉之道　一句話演繹如何處理低潮

傅家俊決勝局轟出147，紅館全場陷入瘋狂，反勝希堅斯闖入香港桌球大師賽決賽。

「神奇小子」對上一次在正式賽事打出147，已經要數到2015年。這7年間，傅家俊的桌球路不好走，戰績回落、視網膜退化、疫情，難題一個接一個，但傅家俊依然努力，今仗就好好證明他的逆轉之道。



「神奇小子」傅家俊（Marco）再度在紅館登場，與希堅斯（John Higgins）爭奪香港桌球大師賽決賽席位。希堅斯較早入局，首4局接連「起Break」，Marco局數一度落後1：3。

經過休息後，傅家俊表現回勇，縱然偶爾打失「餐士波」，但Marco隨後逐漸收復失地，力追至局數4：4平手，勝負依然充滿懸念。雙方最後一節各取一局，需要戰至決勝局分勝負。

香港桌球大師賽｜傅家俊決勝局轟147 激戰11局反勝希堅斯闖決賽

傅家俊轟147震撼紅館 用行動證明自己仍屬世界級｜桌球大師賽

（梁鵬威攝）

決勝局把握機會完美清枱 「諗都無諗過」

希堅斯遠枱進攻打失，形成傅家俊的大好機會，其後不斷在紅、黑波之間穿插，逐一擊破，結果「一Cue清袋」，更意想不到地轟出完美的147度，為自己的驚天逆轉寫上完美的句號。攻入黑波一刻，傅家俊不禁振臂，全場氣氛陷入瘋狂。

傅家俊職業生涯曾在巡迴賽4度打出147，但對上一次已經是2015年12月的直布羅陀公開賽。相隔近7年，Marco今日（8日）在近萬名球迷的見證下，再度轟出完美的147，他直言自己也始料不及。

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「從來沒有想過可以能夠做到（打出147），畢竟自己狀態麻麻，加上過往在主場出戰的表現一般，發揮往往都不是最理想，所以沒有太大的期望。手感在中段有點恢復，直至最後一局，我也是一球一球打，幾個紅波的處理亦甚有難度，最終做到了，希望為球迷帶來難忘的經歷。」

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（梁鵬威攝）

傅家俊的逆轉之道

面對手風甚順的希堅斯，傅家俊只好調整心態，「當時只可以盡力打，中段希望贏得一鋪得一鋪。」留得青山在，即使要收復失地，Marco不介意逐步逐步來，「畢竟自己狀態不是最好，不一定要『一Cue打晒』，可以每次取得20度，也可以防守，總之就是Stay in the game。」

面對任何難關，也要Stay in the Game。（梁鵬威攝）

「Stay in the Game」，是今仗傅家俊的逆轉之道，也是他近年桌球生涯的寫照。Marco在2016年12月贏得蘇格蘭公開賽後，錦標荒至今接近5年，在2018年初受視網膜退化所困，接受手術休養後復出，可惜狀態遲遲未能回復。

不如意事豈止一件，其後受疫情夾擊，傅家俊不得不退出部分賽事，使他的世界排名跌出64位以外。闊別巡迴賽兩年，Marco今年初宣布參加世錦賽，惟最終力戰飲恨出局，往後出戰其他賽事戰績一般。

就如今仗一樣，細看首10局比分的話，就算傅家俊曾經「起Break」也未能過百度，但無論如何也「Stay in the Game」，就算難關重重，照樣堅持下去，結果決勝局轟出完美147。

美妙的成果來得突然，雖然不知何時，但總要「Stay in the Game」，等待這一刻的來臨。

傅家俊紅館147清枱時刻：

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