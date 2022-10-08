英超｜夏蘭特連續7仗入球助曼城大勝　車路士3球淨勝積弱狼隊

「神鋒」繼續發威，英超唯一未敗之師曼城，今晚（8日）主場4：0輕取修咸頓，暫時升上榜首。艾寧夏蘭特繼續大勇，連續第7場英超有士哥。



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右後防的基爾獲加受傷，由文路爾艾簡治頂替，無阻曼城主場擊敗修咸頓。「藍月亮」開賽起進襲，令修咸頓門前風聲鶴唳。夏蘭特單刀射中柱後不久，祖奧簡斯路於20分鐘先開記錄。他在中場左路接到來球，推進近半場殺入禁區，擺脫兩人後勁射遠柱破網，打開記錄。

祖奧簡些路（7號）為球隊先開記錄，再為夏蘭特助攻。（Getty Images）

上仗聯賽「曼市打吡」演出帽子戲法的菲爾科頓，32分鐘拉開比數。下半場開賽4分鐘，馬列斯右路入楔窄位射成3：0。「入球派對」怎可缺少夏蘭特，他於66分鐘射成4：0，連續7場英超有入球。

曼城賽後暫時升上榜首，兩分壓住少踢一場的阿仙奴。「兵工廠」將於周日大戰利物浦。

誰可抵擋夏蘭特？（Getty Images）

車路士面對剛剛解僱領隊的狼隊，上半場補時開記錄藉夏維斯接應左路傳中跳頂，剛好笠過狼門將荷西沙亞，先開記錄。基斯甸普列錫在54分鐘在左路增添比數，臨完場前車路士由布查再一城，結果輕勝3：0，賽後8戰16分排第4。

基斯甸普列錫為車路士奠定勝局。（Getty Images）

般奴古馬雷斯梅開二度，紐卡素5：1輕取賓福特。（Getty Images）

般尼茅夫先失一球下，3分鐘內連入兩球反勝，賴恩基士堤射入反勝一球。（Getty Images）

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