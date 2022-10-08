英超｜夏蘭特連續7仗入球助曼城大勝 車路士3球淨勝積弱狼隊
撰文：何偉畧
出版：更新：
「神鋒」繼續發威，英超唯一未敗之師曼城，今晚（8日）主場4：0輕取修咸頓，暫時升上榜首。艾寧夏蘭特繼續大勇，連續第7場英超有士哥。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
右後防的基爾獲加受傷，由文路爾艾簡治頂替，無阻曼城主場擊敗修咸頓。「藍月亮」開賽起進襲，令修咸頓門前風聲鶴唳。夏蘭特單刀射中柱後不久，祖奧簡斯路於20分鐘先開記錄。他在中場左路接到來球，推進近半場殺入禁區，擺脫兩人後勁射遠柱破網，打開記錄。
上仗聯賽「曼市打吡」演出帽子戲法的菲爾科頓，32分鐘拉開比數。下半場開賽4分鐘，馬列斯右路入楔窄位射成3：0。「入球派對」怎可缺少夏蘭特，他於66分鐘射成4：0，連續7場英超有入球。
曼城賽後暫時升上榜首，兩分壓住少踢一場的阿仙奴。「兵工廠」將於周日大戰利物浦。
車路士面對剛剛解僱領隊的狼隊，上半場補時開記錄藉夏維斯接應左路傳中跳頂，剛好笠過狼門將荷西沙亞，先開記錄。基斯甸普列錫在54分鐘在左路增添比數，臨完場前車路士由布查再一城，結果輕勝3：0，賽後8戰16分排第4。
英超今周直播賽程：
更多英超相關報道：
世界盃2022｜基爾獲加開刀或缺席 英格蘭防線誰來頂替速度擔當英超熱話｜紐尼斯魯莽領紅後陷入球荒 自揭原因竟與高普有關英超｜曼聯主帥坦赫格承認C朗缺席曼市打吡不高興 澄清離隊傳聞英超︱C朗拿度仍想1月離開曼聯 今次坦赫格不會再阻止英超︱李斯特城挫森林終獲今季首勝 羅渣士：改變球季關鍵一仗