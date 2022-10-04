英超︱李斯特城挫森林終獲今季首勝　羅渣士：改變球季關鍵一仗

英超實力份子李斯特城開季不順，頭7輪聯賽1和6負只得1分排包尾，來到第8輪主場面對升班馬諾定咸森林，終以一場4：0大勝獲得首場勝仗。

領隊羅渣士賽後直言，感覺這場才是今季首仗，認為這一仗可能是扭轉球隊今季命運的關鍵一戰。



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李斯特城來到英超第8輪，終於贏波。（Getty Images）

李斯特城王牌中場占士麥迪臣25分鐘在禁區邊的射門，省中森林守將麥堅拿手臂後改變方向入網，兩分鐘後哈菲班尼斯一記遠程炮將比數拉開至2：0。

35分鐘麥迪臣以漂亮罰球再入一球，李斯特城半場3：0遙遙領先。麥迪臣今仗踢出身價，73分鐘精彩後踭助攻，後備前鋒達卡攻入4：0奠勝球。

備受壓力的李斯特城領隊羅渣士賽後稱，「這是改變球季的一仗，希望今場的好表現，可以推動我們繼續踢好波。」他坦言，「感覺我們經歷了一個恐怖的夏天，這是現實，並將頹勢持續至新球季。我們一路踢不出應有水平，但我們有能力扭轉形勢。」

羅渣士認為，對森林這場勝仗可扭轉李斯特城今季命運。（美聯社）

賽前他們是英超今季唯一尚未贏波的球隊，今仗全取3分後，終以得失球差壓過森林，升上第19位。占士麥迪臣的優秀表現，再次引來未獲英格蘭國家隊青睞為他抱不平的聲音，他自信道，「即使我們排在聯賽榜尾，我的自信絲毫無損，過去1年我記不起自己有更佳表現。」

的而且確，就算李斯特城開季低迷，單以麥迪臣的個人表現，其實並無走樣，「我已有想法，自己要用表現迫使英格蘭選我入隊。」

森林再吃敗仗，跌至聯賽榜尾。（Getty Images）

羅渣士的飯碗暫時得保，卻輪到今仗落敗一方森林領隊谷巴（Steve Cooper）帥位危危乎，這位升班馬領隊拒絕批評新兵遲遲未能融入，僅指球隊給予李斯特城太多空間。「我不關心帥位問題，我在做我的工作，正在擔心的不是個人前途，而是森林又吃下另一敗仗。」