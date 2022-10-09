英超｜哥斯達回歸史丹福橋獲全場致敬 自爆離開車路士全因一人
撰文：黎建明
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曾為車路士奪得英超冠軍的前鋒迪亞高哥斯達（Diego Costa），周六晚（8日）隨狼隊作客車路士時正選上陣，主場球迷兩度站立鼓掌致意。
迪亞高哥斯達賽後接受訪問，直指當初離開車路士與前主教練干地（Antonio Conte）有關。
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狼隊作客車路士的比賽，曾為「藍軍」立下汗馬功勞的迪亞高哥斯達回歸史丹福橋，主場球迷在開賽前，以及哥斯達56分鐘被換離場時，紛紛站起為他送上掌聲，這名西班牙前鋒亦拍手回應，甚至與部分球迷握手，可見雙方關係仍然相當好。車路士最終憑夏維斯、普列錫與布查各入一球，以3：0擊敗狼隊。
迪亞高哥斯達離場時，球迷高唱他的名字：
Diego Costa told his teammate Joao that #Chelsea fans gave him the best reception out of all his former clubs 👏💙— Talk Chelsea (@talkchelsea) October 8, 2022
(via @SJohnsonSport) pic.twitter.com/BqfBr78xDt
哥斯達賽後接受記者訪問，感謝車路士球迷的支持，「我與球迷之間從來沒有任何不快。我當時面對的問題與球迷無關，而是出在教練（干地）身上。」
迪亞高哥斯達效力車路士期間，出場120場攻入59球，並在16/17賽季為車路士贏得英超冠軍，惟其後他被告知不在時任領隊干地計劃內，最終在2018年1月轉投馬德里體育會。
「我離開時與干地關係不好，他當時沒有重用我，這是我第二次離開一支冠軍球隊。當時我無能為力，所以必須離開。今日的場面，顯示球迷對我沒有不滿。」
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