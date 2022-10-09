英超｜哥斯達回歸史丹福橋獲全場致敬　自爆離開車路士全因一人

撰文：黎建明
出版：更新：

曾為車路士奪得英超冠軍的前鋒迪亞高哥斯達（Diego Costa），周六晚（8日）隨狼隊作客車路士時正選上陣，主場球迷兩度站立鼓掌致意。
迪亞高哥斯達賽後接受訪問，直指當初離開車路士與前主教練干地（Antonio Conte）有關。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

迪亞高哥斯達回歸史丹福橋，獲球迷站立致意。（Getty Images）

狼隊作客車路士的比賽，曾為「藍軍」立下汗馬功勞的迪亞高哥斯達回歸史丹福橋，主場球迷在開賽前，以及哥斯達56分鐘被換離場時，紛紛站起為他送上掌聲，這名西班牙前鋒亦拍手回應，甚至與部分球迷握手，可見雙方關係仍然相當好。車路士最終憑夏維斯、普列錫與布查各入一球，以3：0擊敗狼隊。

迪亞高哥斯達離場時，球迷高唱他的名字：

哥斯達賽後接受記者訪問，感謝車路士球迷的支持，「我與球迷之間從來沒有任何不快。我當時面對的問題與球迷無關，而是出在教練（干地）身上。」

面對球迷的熱情反應，哥斯達亦拍掌致意。（Getty Images）

迪亞高哥斯達效力車路士期間，出場120場攻入59球，並在16/17賽季為車路士贏得英超冠軍，惟其後他被告知不在時任領隊干地計劃內，最終在2018年1月轉投馬德里體育會。

迪亞高哥斯達直言自己離隊時與干地不和。（Getty Images）

「我離開時與干地關係不好，他當時沒有重用我，這是我第二次離開一支冠軍球隊。當時我無能為力，所以必須離開。今日的場面，顯示球迷對我沒有不滿。」

英超今周直播賽程：

英超第10輪直播賽程（01美術製圖）
英超｜哈利卡尼孫興民再擦火花　熱刺一球小勝白禮頓英超｜夏蘭特連續7仗入球助曼城大勝　車路士3球淨勝積弱狼隊英超特攻｜紅魔將士用命博翻身　作客愛華頓搶「先入波」英超｜曼聯主帥坦赫格承認C朗缺席曼市打吡不高興　澄清離隊傳聞英超熱話｜紐尼斯魯莽領紅後陷入球荒　自揭原因竟與高普有關英超︱C朗拿度仍想1月離開曼聯　今次坦赫格不會再阻止英超︱李斯特城挫森林終獲今季首勝　羅渣士：改變球季關鍵一仗英超｜李斯特城4：0大炒諾定咸森林　榜尾易位英超｜C朗作壁上觀見證曼聯慘敗顯無奈　堅尼怒轟：做法不可理喻
迪亞高哥斯達
車路士
足球
干地
狼隊
英超（Premier League ）