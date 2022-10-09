英超︱阿仙奴3：2挫利物浦重返榜首　精彩入球騷難掩紅軍尷尬境況

英超周日大戰榜首阿仙奴強陣迎戰收利物浦，開賽不到1分鐘已由馬天尼利先開紀錄。陷入劣勢的利物浦屢次突擊找機會，終在上半場34分鐘由紐尼斯扳平1：1。完半場前，沙卡為阿仙奴射成2：1，今仗第二度領前。

下半場兩隊繼續入球騷，法明奴扳平2：2後，利物浦被罰十二碼，沙卡主射為阿仙奴射成3：2奠勝。槍手全取3分後反超前曼城，重返榜首位置。



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英超阿仙奴對利物浦：馬天尼利（右）為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

開賽不到1分鐘，利物浦中後場一次混亂，被阿仙奴搶得皮球快速反擊，布卡約沙卡右路傳中，隊長奧迪加特中路接應後交出一記「手術刀」直傳劏穿利物浦整條防線，左路後上入楔的馬天尼利快腳破網，為阿仙奴先開紀錄。

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利物浦站穩陣腳後，搶回不少攻勢，尤其路爾斯戴亞斯和紐尼斯經常發揮速度，為阿仙奴防線帶來不少麻煩。29分鐘阿仙奴中堅沙列巴力壓紐尼斯解圍，皮球卻踢向己方球門，蘭斯達爾快手拍出，避免隊友擺烏龍。34分鐘阿歷山大阿諾特放高波長傳，終由路爾斯戴亞斯搶到皮球後右路傳中予後上的紐尼斯扳平。

利物浦殺手 VS 阿仙奴殺手

表現搶眼的路爾斯戴亞斯41分鐘傷出，由法明奴入替。上半場補時階段，馬天尼利在左路以一敵三，再妙傳予伏兵遠柱的沙卡射成2：1，完半場前阿仙奴再度領先。利物浦右路漏洞明顯，21歲的左腳仔馬天尼利每每對紅軍都格外醒神，今場也不例外。

下半場利物浦以祖高美斯入替阿歷山大阿諾特，後者在上半場一度受傷，並治療了好幾分鐘。正當阿仙奴連番起腳、再處強勢之際，輪到祖達放出「手術刀」直線，法明奴接應左腳射遠柱中鵠，53分鐘利物浦再度扳平，比數改寫成2：2。

這球是法明奴在阿仙奴身上取得的第10個英超入球，是利物浦在英超史上首個球員做到。他亦是繼朗尼、 科拿（9球在利物浦，1球在列斯聯取得）、哈尼卡尼和華迪之後，攻入阿仙奴10球以上的第五名英超球員。

下半場中段阿仙奴搶回主導權，攻勢一浪接一浪，利物浦再次陷入被動，領隊高普68分鐘一口氣作出兩調動，中堅馬迪比由同位置的干拿迪入替，表現平平的射手沙拿亦被調離陣，被防中法賓奴取代。

沙卡為阿仙奴主射十二碼入網，今仗梅開二度。（Getty Images）

72分鐘利物浦後防一片混亂，加比爾捷西斯門前被堤亞高艾簡達拿踢跌，球證奧利華直指十二碼點。沙卡主射入網，今仗梅開二度，3：2阿仙奴今仗第三度領前，全體主場球迷熱烈歡呼慶祝。

利物浦再落後，80 分鐘以哈維艾利洛入替祖達。阿仙奴方面82分鐘由泰亞尼入替奧迪加特。槍手終順利以3：2擊敗利物浦，全取3分後，9仗8勝1負以24分重返榜首，領先曼城1分。利物浦8場比賽只得10分，仍排在第10位。

今仗紅軍進攻方面表現雖有改善，攻入兩個漂亮入球，仍難掩防守上千瘡百孔，漏洞處處。中場人手和活力不足之下，臨轉會窗關閉前匆匆借入艾法美路，諷刺的是，這位至今在英超未為利物浦上陣的借將，練習時受重傷，估計要養傷4個月。冬季世界盃令今季賽程本已較往常頻密難踢，利物浦今仗再添阿歷山大阿諾特、路爾斯戴亞斯兩員十字軍，加上借將艾法美路要長期養傷幫不到忙，高普與紅軍再次要面對主力人腳不足的尷尬情況。

今夏中場不增兵，成為利物浦魔咒。就像2020/21球季一樣，忽視路人皆見的人腳問題，結果正正被那個位置產生的問題吞噬。那一季是中堅，到季中匆匆低價買入的賓戴維斯，最終未為紅軍上陣任何一仗便被賣走；今季是中場，匆匆借入的艾法美路未在英超上陣便要長唞，隨時步戴維斯後塵成為紅軍路人式過客，只是浪費彼此時間。

阿仙奴陣容（4-1-4-1）

門將：蘭斯達爾

後衛：富安健洋、沙列巴、加比爾馬加希斯、賓韋特

防中：湯馬士柏迪

中場：馬天尼利、奧迪加特、格列沙加、布卡約沙卡

前鋒：加比爾捷西斯



利物浦陣容（4-2-3-1）

門將：艾利臣

後衛：森美卡斯、雲迪積克、麥迪比、阿歷山大阿諾特

防中：堤亞高艾簡達拿、軒達臣

攻中：路爾斯戴亞斯、祖達、沙拿

前鋒：紐尼斯



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