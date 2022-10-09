英超｜C朗傳不滿曼聯主帥戰術和訓練　狀態低沉慘被布雷迪抽水

英超曼聯主帥坦赫格（Erik ten Hag）早前在歐霸記者會上，承認C朗不滿缺陣曼市打吡，但澄清他的離隊傳聞。

然而英國《泰晤士報》報道，C朗對坦赫格的不滿，已延伸至球隊訓練與戰術層面。



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報道指，C朗與坦赫格的分歧不止是出場時間。（Getty Images）

《泰晤士報》記者Duncan Castles指，有人形容C朗與坦赫格之間分歧嚴重，「C朗不滿球隊訓練的性質與質量，以及球隊的戰術風格。」

「消息亦指C朗認為坦赫格固執，過於執着他在阿積士時成功的踢法。在坦赫格掌軍的頭10場賽事，球隊已慘敗給曼城與賓福特。」

C朗今季尚未取得聯賽第一球。（Getty Images）

C朗今季較遲加入季前集訓，坦赫格在9月初曾指C朗未達自己要求，因此未對他委以重任。目前7場英超賽事中只在對賓福特時正選上陣，在曼聯以3：6慘敗曼城的比賽更未有上場，至今仍未取得今季聯賽首個入球。他雖在3場歐霸賽事中正選上陣，亦只錄得一個入球。

C朗場上失意，場外更慘被遠在美國的美式足球傳奇布雷迪（Tom Brady）「抽水」。Fox Soccer上載一條宣傳2022年世界盃的影片，片中展示C朗為葡萄牙射入罰球的片段，鏡頭隨即轉向效力NFL球隊坦帕灣海盜的布雷迪，並面露疑惑地說：「他（C朗）好像有點老了，不是嗎？」

影片：（0：28開始）

由他說這個「老」字，明顯大玩諷刺，布雷迪足足較C朗年長8歲，比起37歲的C朗，現年45歲的布雷迪依然是NFL最好的四分衛之一，今季4場常規賽比賽悉數正選上陣且表現不俗。

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