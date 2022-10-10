英超｜利物浦「救兵」艾法美路重傷長唞明年見　中場人腳回到原點

體育網媒The Althletic報道，利物浦從祖雲達斯外借的巴西中場救兵艾法美路（Arthur Melo），在訓練期間受重傷，須進行手術治理，預期將缺陣長達4個月之久，令利物浦中場人腳「回到最初的起點」。



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艾法美路訓練期間受傷要進行手術，料養傷3至4個月。（Getty Images）

26歲的艾法美路加盟紅軍以來，僅在上月歐聯作客1：4大敗予拿玻里一仗後備上陣13分鐘，未曾在英超上陣。他努力踢預備組加操，看似逐漸操起狀態之際，本周中利物浦歐聯對格拉斯哥流浪一戰，艾法美路的名字卻在紅軍名單中消失了，記者問起紅軍領隊高普此事，他日前解釋艾法美路本周一練習時受傷。

艾法美路的傷勢，嚴重得無法在今年再度上陣，將他為巴西出戰2022世界盃決賽周的僅餘希望幻滅。根據The Althletic消息，手術的決定是由利物浦醫療部門所下，並在本周末進行。

艾法美路今季只在歐聯後備上陣一次。（Getty Images）

這次傷患除令艾法美路出戰下月卡塔爾世界盃的願望告吹外，亦再次打亂利物浦的計劃。利物浦主帥高普夏天時一度堅稱球隊不缺中場，然而在季初成績脫腳後「認低威」，並在轉會窗最後一日，借得在祖雲達斯缺乏出場機會的巴西中場艾法美路。

艾法美路加盟利物浦後亦不獲重用，在英超比賽未曾出場，僅在歐聯作客拿玻里時，在77分鐘後備入替哈維艾利洛（Harvey Elliott），當時球隊已經落後1：4時。由此可見，艾法美路尚未取到高普信任。

利物浦未來一個月頻密作賽，再添傷兵絕非好事。（Getty Images）

為爭取機會上場機會，早前國際賽期未獲選入巴西國家隊的艾法美路，自行留隊努力加操，參與利物浦預備組訓練和比賽，不料突受重傷，計劃被打亂。

利物浦連同周日（9日）作客阿仙奴一仗在內，世界盃前尚有11場比賽，賽程相當頻密。高普一直未重用艾法美路，惟他受傷令球隊中場再缺一名可用之兵。

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