劍擊．U23亞錦賽｜吳諾弘鄭鐵男一劍飲恨失獎牌　港隊今戰團體賽

23歲以下亞洲錦標賽繼續在科威特上演，最後一日個人賽上演男子花劍及女子重劍，奧運代表吳諾弘夥世少冠軍鄭鐵男力爭獎牌，可惜同樣與獎牌僅差一步。



男花港隊強陣出戰今屆U23亞錦賽，由吳諾弘領銜，與鄭鐵男、蔣翱駿及梁千雨爭奪錦標。四子輕鬆躋身淘汰賽，並順利晉身16強，惟梁千雨不敵韓國劍手無緣8強，其餘3人攜手闖8強。

U23亞錦賽｜男重女佩不敵韓國無緣獎牌 吳諾弘今領軍登場

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吳諾弘與蔣翱駿惡鬥韓國劍手，惟雙雙以一劍飲恨；32強曾經「派蛋」的鄭鐵男，8強同樣不敵中華台北的陳致傑，3名港將與獎牌擦身而過。

女子重劍方面，陳祉澄殺入8強，惟以6：15被中華台北劍手洪莉翔淘汰；關爾敏及吳卓輶則分別16強及32強出局。

一連3日的個人賽告一段落，港隊今日（10日）將轉戰團體賽，再度衝擊獎牌。

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