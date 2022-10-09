劍擊・U23亞錦賽｜男重女佩不敵韓國無緣獎牌　吳諾弘今領軍登場

香港劍擊隊續於科威特出戰23歲以下亞洲錦標賽，女佩派出的4名港將中，3人躋身8強，惟與男重的吳霆騫同樣遭勁旅韓國的代表淘汰出局，未能為港再添獎牌。



港隊日前有女花的關渝澄及梁雅蕾在個人賽雙雙摘銅，周六（8日）派出吳霆騫、何翰橋、甘俊豪、陳正嵐；以及朱詠翹、梁洛文、薛雅齊及馬暤孜出戰男重及女佩個人賽。

女佩的朱詠翹（右）在小組賽全勝出線。（FIE／資料圖片）

女佩遭勁旅韓國淘汰出局

女佩4名港將在小組賽順利出線後，於淘汰賽階段直入16強，其中馬暤孜以6：15不敵韓國劍手Hong Haeun，未能與隊友攜手晉級8強。

該韓將於8強再以15：7擊退梁洛文，薛雅齊及朱詠翹則分別以10：15及11：15不敵韓國劍手Choi Sebin及Jeon Suin。

最終她們未能繼女花後再為港奪牌，今屆女佩賽事前4名均由韓國隊包辦，朱詠翹、梁洛文及薛雅齊以第5、6、7名完成。

薛雅齊（左）在女佩8強止步。（資料圖片／葉詩敏攝）

同日上演的男重個人賽，吳霆騫、陳正嵐及甘俊豪成功躋身淘汰賽，小組賽僅得一勝的何翰橋則未能晉級。

3名小將以排名直入32強後，吳霆騫以15：14險勝東道主劍手Yousif Abbas，再以10分之差大勝沙地阿拉伯的Hussain Altaweel。惟他在8強以7：15不敵最終奪冠的韓國劍手Kwon Omin。甘俊豪與陳正嵐則分別16強及32強止步。

東京奧運男子花劍代表吳諾弘今日出戰個人最後一屆U23亞錦賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

東京奧運男子花劍代表吳諾弘，將在今日（9日）個人賽領軍出擊，與世少冠軍鄭鐵男、梁千雨及蔣翱駿力爭獎牌。女重則有陳祉澄、關爾敏和吳卓輶分途出擊。

U23亞錦賽港隊代表名單

男子佩劍：周頌羲、陳樂熹、梁天晴、張愷駿

女子佩劍：朱詠翹、梁洛文、薛雅齊、馬暤孜

男子花劍：吳諾弘、鄭鐵男、蔣翱駿、梁千雨

女子花劍：符妤名、關渝澄、梁雅蕾、黎熙晴

男子重劍：吳霆騫、何翰橋、甘俊豪、陳正嵐

女子重劍：陳祉澄、關爾敏、吳卓輶

