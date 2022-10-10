劍擊・U23亞錦賽｜女花團體賽為港添銀　吳諾弘明領軍團體戰爭牌

正征戰科威特U23亞錦賽的香港劍擊隊今日（10日）轉戰團體賽，於女花個人賽摘銅的關渝澄、梁雅蕾則與隊友再下一城，合力勇闖決賽，終不敵勁旅韓國隊奪銀。



港隊今屆派出12男11女出戰U23亞錦賽，女花代表關渝澄與梁雅蕾在日前個人賽勇奪銅牌，二人今日乘勇與符妤名、黎熙晴轉戰團體賽。

由於僅得5支隊伍參賽，在8強輪空的港隊，直入4強與同樣首圈輪空的哈薩克。關渝澄為港隊打頭陣全取5分，符妤名與3月贏得亞青冠軍的梁雅蕾再合力取得10分後，港隊以15：1拋離哈薩克。敵隊的Alyona Gnoyeva雖在第7局力追13分，最終女花仍在全場領先下，以45：31擊敗對手，勇闖決賽。

女花的關渝澄（右）與梁雅蕾挾個人賽銅牌之勇出戰團體賽。（香港劍總Facebook）

不敵韓國奪銀而回

港隊在金牌戰硬撼強敵韓國，後者成員日前已包攬今屆個人賽金、銀牌。港隊先派出符妤名取得5：1領先，激起士氣。韓國在追平7：7後重掌比賽節奏，港隊被對隊主力Choi Yujin和Mo Byeoli壓制，梁雅蕾戰畢第7局僅得1分後，被對手拋離至35：22。

最終港隊以27：45不敵韓國，仍為港取得銀牌。女子花劍隊在今屆賽事以1銀2銅佳績完成。

女子花劍隊勇闖團體賽決賽。（香港劍總Facebook）

同日，男佩與男重隊在團體賽分途出擊。由陳樂熹、周頌羲、梁天晴與張愷駿組成的男佩隊，於16強輪空後對止伊朗，周頌羲打頭陣雖落後對手1分，陳樂熹上陣為港隊反超前，其後周頌羲單局取得9分力保領先優勢，戰至中段，港隊一度領先30：26。惟周在末段被對手以7：0成功反撲，「守尾門」的陳樂熹力追6分，港隊仍以41：45憾負，無緣4強，最終以第5名完成。

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男佩U23代表在團體賽8強止步。（香港劍總Facebook）

由吳霆騫、何翰橋、甘俊豪和陳正嵐組成的港隊，在8強不敵中華台北。（香港劍總Facebook）

男重團體賽，由吳霆騫、何翰橋、甘俊豪和陳正嵐組成的港隊，在8強遇上中華台北，吳霆騫和何翰橋合力取得9分，以1分稍領先對手，惟在第3輪被對手連攻7分，陷入苦戰。被敵軍取得主導的港隊在中段落後10分之多，其後未能收復失地，終以33：45吞敗，8強止步，以第5名完成。

U23亞錦賽明日煞科，將有壓軸的女子佩劍、女子重劍及男子花劍團體賽，力爭為港隊再添獎牌。

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