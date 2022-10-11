女排世錦賽｜中國8強再戰意大利 3日前輸0：3逆轉關鍵全靠一人
撰文：黎建明
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今屆女排世錦賽中國女排缺乏兩大主將朱婷和張常寧下，順利晉級8強，然而下一仗對手正是複賽曾以3：0擊敗她們的意大利。3日之間，中國女排還有沒有什麼板斧對強敵時使出？
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中國女排複賽最後一場面對比利時，兩名主攻手李盈瑩與王雲蕗分別取得16分與15分，助球隊以直落3局25：18、25：18與27：25擊敗對手，主教練蔡斌賽後對球隊的作戰精神予以肯定。
蔡斌回顧球隊兩個階段的表現，指球隊表現中規中矩，過程亦有高低起伏，會主動尋找差距與不足之處，繼續發掘球隊潛力，「我們會認認真真地打好每一場球，希望隊員們在每一場比賽中都能有進步，這是我們參加本次女排世錦賽的宗旨。」
複賽過後，中國女排以小組第4名成績晉級8強，今晚（11日）11時再次遇上意大利女排。3日前才在複賽對意大利吃下0：3敗仗，短短時間內，中國隊如何能扭轉形勢？
關鍵很可能在1.92米高的年輕主攻手李盈瑩身上，22歲的李盈瑩今屆表現突出，更在四大數據打入賽事十大，一傳（79次）得第三、得分（165分）和扣球（147分）均排第六、發球（10分）也排第九位，可謂十分全面。
這是中國女排連續第三屆在世錦賽淘汰賽階段遇上意大利，2014年、2018年世錦賽兩隊均在4強相遇，雙方各有一勝。今晚中國女排若成功擊敗意大利，4強對手會是另一場8強巴西對日本的勝方。
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