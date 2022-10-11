劍擊．U23亞錦賽｜香港勇奪女佩團體金牌 女重男花分奪獎牌
撰文：高詩琦
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U23劍擊亞洲錦標賽續在科威特舉行，香港代表隊今日（11日）出戰3項團體賽，包括男子花劍、女子佩劍及女子重劍，並在3個劍種都獲得獎牌。
香港出戰女子佩劍團體賽，在只得5隊（香港、韓國、印度、伊朗及哈薩克）出賽下，由朱詠翹、梁洛文、薜雅齊及馬暤孜組成的港隊排名較高直入4強，並先以45：41勇挫哈薩克，進入決賽對勁旅韓國，雖然早段一度落後，但中段反超，最終以45：38擊敗強敵，奪得香港今屆首面金牌。
女子重劍團體方面，共8支隊伍出戰，包括香港、哈薩克、印度、約旦、中華台北、伊朗、沙地阿拉伯及韓國。香港隊由陳祉澄、關爾敏及吳卓輶上陣，在8強先以45：41擊敗約旦，惟在4強以22：45敗予哈薩克，無緣爭金，但仍獲得一面銅牌。
香港同日出戰男花團體賽，共有7支隊伍參賽，除香港外，尚有哈薩克、科威特、中華台北、伊朗、印度及韓國，當中排名最高的韓國直入4強。
香港先在8強對印度，由鄭鐵男、蔣翱駿、梁千雨及吳諾弘輪流上陣，最終以45：20大勝，進入4強對中華台北，並以45：41再勝進入決賽，最終以41：45不敵韓國，獲得銀牌。
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