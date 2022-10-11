劍擊．U23亞錦賽｜男花港隊不敵韓國獲銀牌　香港共奪6面獎牌

亞洲U23劍擊錦標賽，香港隊在今日（11日）的煞科日，先在女子重劍獲一面銅牌、女子佩劍更是奪金。壓軸出戰決賽男子花劍港隊也獲佳績，獲得一面銀牌。



U23亞錦賽男花團體賽共有7支隊伍參賽，除香港外，尚有哈薩克、科威特、中華台北、伊朗、印度及韓國，當中排名最高的韓國直入4強。

香港先在8強對印度，由鄭鐵男、蔣翱駿、梁千雨及吳諾弘輪流上陣，最終以45：20大勝，進入4強對中華台北，並以45：41再勝進入決賽，與韓國爭奪冠軍。

男花港隊奪得銀牌。（香港劍擊總會Facebook）

決賽鬥韓國，港隊首兩回合後以8：10落後，但第三回合以15：14反先，再一步步拉開差距，由20：14打到25：16。第7回合展開時，港隊仍領30：25，對手一次弓步未能命中下變成「一字馬」後受傷，需接受治療，比賽暫停約5分鐘後重啟，港隊被追至35：33進入第8回合，氣氛越趨緊張。

第8回合一開始，韓國便連取5分反超前至38：35，港隊以落後兩分的38：40進入最後一回合交鋒。港隊最終未能再次超前，終以41：45落敗，奪得一面銀牌。

總結港隊在今屆U23亞錦賽成績，先在女花個人賽獲兩面銅牌、女花團體則奪銀，連同今日的1金、1銀及1銅共3面獎牌，共獲1金2銀3銅共6面獎牌，戰績相當不俗。