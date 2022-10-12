網球︱黃澤林與偶像拿度苦練3小時 分享心情：真係好正︱有片
撰文：袁志浩
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香港網球新星黃澤林（Coleman）上月於美網青年組男單賽事四強止步，但上周六於越南網賽成年組喜獲男雙冠軍。他日前返回西班牙拿度網球學校繼續受訓，卻獲得驚喜，得到「院長」拿度親自接見之餘，雙方更對練近3小時，令這位18歲球手興奮不已。
其實黃澤林今年1月底奪得澳網青年組男雙冠軍之後，已獲拿度祝賀，兩人當時更與獎盃合照。而這次Coleman終於可以「更進一步」，落場跟偶像對打，確實是夢想成真。
他在社交網站上載兩人打波的片段，可見拿度在練習中展示其左手威力，不斷把球打向黃澤林兩邊，使他來回跑動擊球。
黃澤林透露，拿度正是啟發他小時候接觸網球的人，「好開心同好榮幸，今日可以同我偶像苦練3小時，我會繼續努力，希望有一日可以係比賽場上相遇！」
Coleman除了加上自己的座右銘「搏盡無悔」作標籤，更寫上「係拿度呀」及「真係好正」，可見他興奮之情。
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