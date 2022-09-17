網球｜黃澤林領港隊戰台維斯盃響勝鼓　與中華台北打成1：1平手

港隊在台北出戰台維斯盃世界二組，與東道主中華台北交手，兩項雙打青年大滿貫得主黃澤林在單打首戰拔頭籌，可惜其後登場的王康傑未能再下一城，港隊與中華台北在場數打成1：1平手。



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港隊派出黃澤林（Coleman）﹑王康傑及黃俊鏗出戰台維斯盃世界二組，鬥主場出擊的中華台北。

黃澤林反戰響勝鼓

曾奪得兩項大滿貫雙打錦標的黃澤林，在單打打頭陣，鬥33歲的台灣球手莊吉生。黃澤林首盤未入局，3度在自己發球局失守，以局數1：6落後。黃澤林在次盤回勇，末段把握破發機會，以6：4扳回一城。

進入決勝盤，雙方早段互破發球局，黃澤林其後再取優勢，一度領先局數5：3，關鍵時刻在自己發球局失守，需要以10分「Tie Break」分勝負，結果Coleman以細分10：8險勝，力戰近兩個半小時反勝莊吉生，同時為港隊在台維斯盃打開勝利之門。

黃澤林力戰近兩個半小時，結果反勝台灣選手。（資料圖片／Getty Images）

王康傑直落兩盤落敗 兩軍明分勝負

王康傑隨後登場，迎戰世界排名185位的吳東霖。這名24歲的港隊球手開局即被破發，其後未能收復失地，首盤以局數2：6落後。王康傑次盤立即把握破發機會，可惜未能力保領先，同樣輸一盤2：6，直落兩盤不敵對手。港隊完成首日兩場單打後，與中華台北場數打成1：1。

雙方將於周日（18日）分勝負，黃澤林先夥拍黃俊鏗出戰雙打，其後單打再鬥吳東霖，力爭在5盤3勝的台維斯盃取勝。

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