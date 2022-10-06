歐聯｜夏蘭特入球停不了連對手都拜服　比賽途中亦不忘行善

艾寧夏蘭特已近乎與入波劃上等號！這名曼城神鋒在周三（5日）深夜的歐聯主場出戰僅半場，他依然梅開二度，結果「藍月亮」5球大勝哥本哈根。

夏蘭特今季僅踢12場，各大賽事已經累積19個入球，效率驚人。哥本哈根門將與夏蘭特交過手，坦言他的能力超乎想像。



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艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今季加盟曼城後，入球全不費功夫，僅僅8場英超已火速轟14球。

曼城周三深夜出戰歐聯分組賽，主場鬥哥本哈根，夏蘭特如常正選披甲。開賽僅7分鐘，夏蘭特接應簡斯路橫傳抽射破網，助曼城先開紀錄，其後沙治奧高美斯禁區外勁射，哥本哈根門將撲出不遠，皮球正好落在夏蘭特的面前，輕鬆「執雞」建功，32分鐘梅開二度，加上客軍守將擺烏龍，曼城半場領先3球。

曼城主帥半場收起夏蘭特，「藍月亮」攻力依舊，馬列斯與艾華利斯在下半場各建一功，結果曼城5球大勝哥本哈根，今季歐聯分組賽3仗全勝，高踞G組的榜首。

夏蘭特今仗僅戰半場，同樣梅開二度。（Getty Images）

夏蘭特效率驚人 隊友對手都拜服

夏蘭特只是為曼城披甲12場，已經轟入驚人的19球，這種效率強得有點不合常理。今仗踢足90分鐘並獲選最佳球員的基亞利殊，同樣被隊友的入球能力而驚艷，「（夏蘭特入球）這是難以置信，我從沒有看過如此強大的球員，他梅開二度時我不禁笑了，他彷彿無處不在。」

除了隊友，連對手也拜服夏蘭特的入球能力，基亞利殊賽後透露哥本哈根門將加拉巴拉（Kamil Grabara）的一句說話，盡顯無奈心情，「佢（夏蘭特）真係唔係人！」（He's not human!）

哥本哈根門將加拉巴拉笑言夏蘭特不是人類。（Getty Images）

夏蘭特除了有射手觸覺，他在比賽期間亦不忘行善。上半場中段，執法球證的噴霧不慎掉下，其他在場球員沒有為意，夏蘭特卻特意回後拾起再拋給球證，然後再極速走位，繼續參與進攻，短短一幕已表現出其出色的觀察力和爆發力，難怪經常能捕捉到最佳入球位置。

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