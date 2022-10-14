歐霸｜曼聯狂轟34球險食白果　「曼迷」門將神勇一戰成名

有「夢劇院」之稱的奧脫福，是不少球員的夢幻舞台，來自尼日利亞的門將烏素浩終於夢想成真，更交出神勇表現，差點助奧摩尼亞搶得分數，惜最終被麥湯米尼絕殺得手。縱然如此，烏素浩賽後笑到「見牙唔見眼」，直言對表現甚感滿意。



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歐霸E組，曼聯重返奧脫福迎戰塞浦路斯的奧摩尼亞，派出強陣出擊，般奴費南迪斯﹑拉舒福特﹑安東尼悉數任正選，老大哥C朗拿度則前線掛帥。

即使面對塞浦路斯的對手，曼聯依然強陣應戰。（Getty Images）

圍攻全場 麥湯絕殺

兩軍實力有明顯差距，曼聯全場主導戰局，不論C朗﹑拉舒福特及安東尼等的攻門，依然與入球僅差一點點。不經不覺，捱打的奧摩尼亞竟然在法定時間力保不失，似乎有望守出個未來，在奧脫福取得1分。戰至補時階段，查頓辛祖殺入禁區傳中，後備入替的麥湯米尼人群中起腳建功，終於打破僵局，成功絕殺對手，曼聯幾經辛苦在主場全取3分。

麥湯米尼絕殺奠勝，助曼聯驚險全取3分。（Getty Images）

曼聯險失威全因一「曼迷」

數據上，曼聯全場佔一面倒優勢，超過7成的控球率，攻門數字更高達34次，其中12次中目標，入球卻只得1個，為奧摩尼亞把守最後一關的烏素浩（Francis Uzoho）居功至偉。這名尼日利亞國腳勇救險球，近射遠射，頭頂腳踢，也一一被他拒於門外，即使是末段的失球，烏素浩的表現依然近乎完美。

烏素浩今仗錄得12次撲救，差點為奧摩尼亞帶來1分。（Getty Images）

被麥湯米尼射破後，奧摩尼亞球員失望地坐在地上，反而烏素浩不是太傷心，從鏡頭看得出他還有一點笑容，因為他從小就是曼聯球迷。

被麥湯米尼絕殺後，烏素浩亦有一點無奈的笑容。（Getty Images）

烏素浩：夢想成真

23歲的烏素浩賽後接受訪問時，坦言不太失望，因為球隊交出出色表現。在奧脫福作賽，這名尼日利亞國腳直言是自小的願望，「在奧脫福出戰是我一直盼望的事，如今終於夢想成真，並交出高水平表現，大概是我生涯踢得最好的一場。」

烏素浩在奧脫福鬥曼聯，臉上流露滿足的笑容。（Getty Images）

烏素浩除了是忠實曼聯球迷，更是迪基亞的球迷，他曾經向對方送上生日祝福，今仗賽後把握機會與偶像見面，烏素浩笑得「見牙唔見眼」，喜悅之情不言而喻。迪基亞賽後對烏素浩表示肯定，「他（烏素浩）踢出高水準的一仗，交出多個撲救，令球隊一直有力競爭。」

烏素浩賽後與偶像迪基亞見面。（Twitter截圖）

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