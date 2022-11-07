世界盃2022十大必看球星　美斯C朗最後一舞　孫興慜領銜亞洲勢力

卡塔爾世界盃2022將於11月20日舉行，今屆世界盃有什麼球星值得留意？以下10位球星腳法秀麗，賞心悅目，各有特點，各位球迷一定要留意！



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

阿根廷球星美斯。（Getty Images）

35歲的美斯（Lionel Messi）是今屆世界盃最具份量的球星，這位阿根廷射手被視為當世球王，7次奪得金球獎，幾乎贏盡冠軍，只差一座世界盃。他的技術超群，擅長盤扭、傳球及射門，能夠在狹小空間下用波，罰球亦有功架。美斯明言今屆會是他最後一次出席世界盃，各位球迷要好好珍惜！

葡萄牙球星C朗。（Getty Images）

37歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）是今屆其中一位最多擁躉的球星，這位葡萄牙前鋒以門前把握力見稱，擁有頂級的射門技術及力量，還有足球員罕見的彈跳力，擅長頭槌攻門。C朗是5屆金球獎得主，得獎次數僅於美斯，但他近一年表現下滑，速度已不如巔峰時期，相信這是他最後一屆世界盃。

巴西球星尼馬。（Getty Images）

30歲的尼馬（Neymar）可能是今屆最具觀賞性的球星，繼承森巴足球風格，喜歡用波，腳法精湛，盤扭控球華實兼備，還有一招「彩虹過人」。這位巴西進攻靈魂在球壇的地位一直不如美斯及C朗，多年來被視為球壇第3人，如果他今屆帶領巴西奪得冠軍，說不定能染指金球獎。

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法國球星麥巴比。（Getty Images）

23歲的基利安麥巴比（Kylian Mbapp）是當今球壇年輕一代的代表，他速度快、突破強、射術佳、埋門冷靜，有力競爭成為美斯、C朗退役後的球壇王者。這位法國前鋒在4年前已經是國家隊主力，帶領球隊贏得世界盃，如果他今屆能夠幫到法國衛冕，相信可以首次贏得金球獎。

英格蘭球星哈利卡尼。（Getty Images）

29歲的哈利卡尼（Harry Kane）是英格蘭的隊長兼頭號球星，他是一位全能中鋒，英格蘭陣中進攻最具威脅的球員，無論是門前把握力，還是墮後組織分波，也是球壇頂尖。他3次贏得英超神射手，但在球會及國家隊都未嘗過重要冠軍的滋味，所以他一定很希望在世界盃捧盃。

比利時球星迪布尼。（Getty Images）

31歲的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）是今屆世界盃最具級數的中場，很有足球智慧，總能看透全局，他的傳球可以如尖刀般撕破對方防線，短傳、長傳、傳中及罰球的落點都很準，為前鋒隊友不斷送上彈藥。這位「世一」中場大師會是比利時今屆爭標的最強武器。

波蘭球星利雲度夫斯基。（Getty Images）

34歲的羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）可能是當今球壇最全能的射手，頭頂腳踢皆能，門前嗅覺一流，而且老而彌堅，最近連贏兩季歐洲金靴獎。不過，波蘭國家隊實力平庸，難以爭標，對羅拔利雲度夫斯基而言，若能帶領波蘭晉級淘汰賽已經是一大成就。

克羅地亞球星莫迪歷。（Getty Images）

37歲的莫迪歷（Luka Modrić）是當今另一位配得上中場大師名號的人物。他跑動多，覆蓋範圍大，用波也細膩，傳球及遠射頂級。在4年前，他帶領克羅地亞以黑馬姿態殺入世界盃決賽，雖然不敵法國得亞軍，但莫迪歷大獲好評，更突破C朗及美斯的壟斷贏得金球獎。

韓國球星孫興慜。（Getty Images）

30歲的孫興慜是當今球壇的亞洲首席球星，上季贏得英超神射手後，在韓國國內的風頭更加一時無兩。孫興慜體能強，爆發力十足，踢法靈活，擅長突破，勝任翼鋒及前鋒等多個前場位置，更是防守反擊的一大武器。不過，這位效力熱刺的射手上周在歐聯受傷，眼眶骨折，接受手術，正與時間競賽，希望能夠趕及世界盃前傷癒。

日本球星久保建英。（Getty Images）

21歲的久保建英是日本隊的翼鋒，雖然身材不高大，但重心低而且速度快，突破力強，腳法細膩，故出道後獲得「日本美斯」的外號。日本分組賽對手強橫，能否突圍入16強，還看久保建英的表現。