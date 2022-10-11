世界盃2022｜郵輪充當水上酒店　住宿少又貴球迷村一晚過千港元

世界盃2022尚餘一個多月，主辦國卡塔爾密鑼緊鼓，其中一環是增加住宿。

主辦單位宣布租用第三艘豪華郵輪，於決賽周提供豪華「船民」體驗。五星級船民計劃之外，尚有跨境球迷上路計劃，同樣為了解決住宿不足問題。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

《美聯社》報道，世界盃主辦方向瑞士的豪華郵輪公司MSC加租「MSC Opera」，在世界盃停泊於多哈港，供球迷預訂。

郵輪共有1075個客房，分組賽期間，球迷至少須訂兩晚，一晚住宿由470瑞士法郎（約3685元）起，住宿計劃從只供早餐到飲食全包都有。郵輪公司網頁更指，球迷可以享用船上泳池、餐應、健身房、歌劇演出等。

MSC Opera全長近275米，無打算郵輪遊，住住郵輪也是新體驗。（MSC）

主辦單位早於2019年已跟 MSC簽約，租用兩艘郵輪，用作水上酒店，應付突如其來的住宿需求。卡塔爾世界盃由下月20日展開，歷時一個月，預計多達130萬人次的球迷造訪，尚未計算工作人員、義工和工人等。英媒《BBC》報道，截至今年3月該中東小國只有約3萬個酒店房，卻有八成已被球隊、主辦單位及贊助商租用。

房間亦奢華。（MSC）

為求應付球迷住宿需求，世界盃主辦單位租郵輪，建造露營點及「球迷村」的廉價住宿，更鼓勵球迷於鄰國住宿，每天跨境上路。阿聯酋、沙特阿拉伯、科威特及阿曼，都會在決賽周每天加開航班，供球迷到卡塔爾觀賽，當中阿聯酋最大城市杜拜，計劃每日有近五十班「穿梭機」運作。

廉價住球迷村，一晚200美元。（世界盃官方網站）

不過，球迷面對的問題不限於搶房，更要捱貴房。不想過五星級船民生活，想平都不容易。不論是上述的球迷村，或是從Airbnb聯絡當地民居租住宿位，基本都要200美元（約1570元）一晚。「瞓街」以外的最便宜選擇是膠囊酒店，價錢大約80美元（約628元），惟供應頗為有限。

卡塔爾世界盃，距開幕尚有個多月。（Getty Images）

英超今周賽程：