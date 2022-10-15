田徑．U18亞錦賽｜白凱文女子100米欄奪冠 李紫桃100米摘銅
撰文：何偉畧
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香港小將在科威特舉行的U18田徑亞錦賽傳來大喜訊，次天賽事奪得1金1銅。
白凱文在女子100米欄決賽力拒對手來犯，奪得金牌成為「欄后」。而女子100米決賽，李紫桃為港隊奪得銅牌。
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次天賽事合共有6名港隊小將登場，2006年出生的學界冠軍白凱文（Chloe）在100欄決賽排在3線上陣，早段率先帶出，帶到最後。雖然排在第8戰的印度跑手後勁凌厲，但Chloe仍力壓對手，以14.02秒衝線，快對手0.15秒奪得金牌。
港隊另一獎牌來自女子100米，李紫桃與鄧焯文一同出擊。決賽結果跟初賽相同，李紫桃在初賽排第3晉級，在決賽以12.15秒得銅牌。分別以首、次名晉級的印尼和泰國跑手，在決賽分別得金、銀牌。鄧焯文則在決賽跑出12.22秒，成績跟中華台北選手相當下得第5名。
男子100米決賽，港隊亦有兩人入決賽，惜葉景維得梗頸四，僅差0.03秒而無緣頒獎台，鍾梓聖則以11.06秒得第7。張永樂在男子三級跳得第5，成績為14.08米。
今屆U18田徑亞錦賽在科威特舉行，周四（13日）起一連4日上演，港隊派出11名運動員參賽。賈慧妍首天已奪得女子跳遠銅牌，加上次天1金1銅，港隊已在今屆賽事累積1金2銅。
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