田徑．U18亞錦賽｜港隊跳遠女將摘銅 4將今晚衝擊100米獎牌
撰文：趙子晉
出版：更新：
亞洲少年U18田徑錦標賽在科威特舉行，港隊亦有派員參賽，首日隨即帶來好消息。跳遠女將賈慧妍在決賽跳出5.81米，為港隊摘下一面銅牌。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
今屆U18田徑亞錦賽在科威特舉行，周四（13日）起一連4日上演，港隊派出11名運動員參賽。
賈慧妍角逐女子跳遠，決賽第3跳造出5.81米，不敵烏茲別克及印度選手屈居季軍，仍然為港隊摘下一面銅牌。另一港將何芷林縱然無緣獎牌，但卻創下個人最佳的5.40米。
另外，男子100米初賽，港隊的鍾梓聖與葉景維同獲小組第2，順利躋身決賽。女子100米方面，李紫桃與鄧焯文同樣闖入決賽，二人造出的時間僅差0.01秒。4名港將將在今晚的決賽爭逐百米飛人獎牌。
更多田徑相關報道：
田徑｜中國東奧接力銅牌「功臣」禁賽22個月 元兇竟是10英鎊網購田徑｜張培賢跳入5米破撐竿跳港績 俞雅欣高澔塱重返本地賽奪冠田徑｜傑志前青年軍疫情轉跑山奪港隊資格 請假一個月備戰世錦賽創造奧運史上最感人落淚時刻 最強田徑爸爸周日逝世享年81歲田徑｜楊文蔚手術後「全職養傷」 笑稱自家品牌為「自肥」田徑｜競步程小雅轉項35公里 傷癒無懼挑戰 力爭奧運資格