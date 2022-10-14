田徑．U18亞錦賽｜港隊跳遠女將摘銅　4將今晚衝擊100米獎牌

亞洲少年U18田徑錦標賽在科威特舉行，港隊亦有派員參賽，首日隨即帶來好消息。跳遠女將賈慧妍在決賽跳出5.81米，為港隊摘下一面銅牌。



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今屆U18田徑亞錦賽在科威特舉行，周四（13日）起一連4日上演，港隊派出11名運動員參賽。

賈慧妍角逐女子跳遠，決賽第3跳造出5.81米，不敵烏茲別克及印度選手屈居季軍，仍然為港隊摘下一面銅牌。另一港將何芷林縱然無緣獎牌，但卻創下個人最佳的5.40米。

賈慧妍跳出5.81米，摘銅而回。（田總Facebook截圖）

另外，男子100米初賽，港隊的鍾梓聖與葉景維同獲小組第2，順利躋身決賽。女子100米方面，李紫桃與鄧焯文同樣闖入決賽，二人造出的時間僅差0.01秒。4名港將將在今晚的決賽爭逐百米飛人獎牌。

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