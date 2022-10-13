渣打馬拉松鐵定明年2月12日舉行 名額暫定25000 邀海外跑手參賽
撰文：趙子晉
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跑友們終有好消息！渣打香港馬拉松舉辦與否，引起軒然大波，香港田徑總會早前宣布延期至明年初。田總今日（13日）公布，渣馬鐵定於明年2月12日舉行，參賽名額暫定為25000人，同時亦會邀請海外跑手參加。
田總今日發聲明宣布，渣馬終於有期，鐵定明年2月12日舉行。今屆賽事將會如以往同樣舉辦馬拉松﹑半馬拉松及10公里組別，參賽人數暫定為25000人，並會邀請海外跑手來港參賽。路線方面，繼續沿用傳統路線，全馬及半馬由尖沙咀起步；10公里的起點則在東區走廊，終點同樣在維多利亞公園。
田總在聲明中強調，感激各方支持及協調，今屆賽事才可舉辦，並指在疫情復常之路上，讓公眾、跑手及工作人員能夠在平衡公共衞生及安全的情況下參加這項盛事。
大會將在11月初公布報名詳情，並分階段接受各個組別報名。
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