田徑｜張培賢跳入5米破撐竿跳港績　俞雅欣高澔塱重返本地賽奪冠

「今日是不是目標破香港紀錄？」記者問。

「這陣子目標是跳得返為止。」張培賢給了意外的答案。

這名香港撐竿跳紀錄保持者，原來在約一年前因心理問題不敢起跳，直到今日比賽才成功起跳完成動作。助跑、起跳、按竿橫空劃過，他克服心理關口躍到新高點，以5米刷新香港紀錄。



「香港田徑系列賽2022 — 系列賽四」首日賽事步入尾聲，將軍澳運動場的角落變成聚焦處，8月由英國訓練返港的張培賢在成功首跳跳過4.60米、4.80米後，挾去年跳出的4.85米香港紀錄挑戰5米。第一跳失敗後，他再接再厲。呼一口氣助跑、按竿、起跳再轉體，這一次，他以漂亮的弧度越竿落墊，場邊選手與觀眾為他歡呼，他在墊上輕輕舉起雙臂。

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張培賢跳入5米，刷新個人保持的香港紀錄。（葉詩敏攝）

雖然其後挑戰5.20米兩跳失敗，今日能成功起跳，對這名香港紀錄保持者來說已是值得高興的事。「一年前左右，開始有點Mental問題，埋到去不敢起跳，反反覆覆一段時間才漸好轉。」他在賽後鬆了一口氣說。原來在一星期前，他仍然被心理問題困擾，直到向大學的運動心理老師請教，才在賽前慢慢建立信心。

張培賢克服困擾近一年的心理關口。（葉詩敏攝）

「練習時都未起到跳，但心理精神上感覺準備好今場比賽。熱好晒身、度步點；跳、跳到，再轉竿都跳到，就知道今日狀態很好，所以起到跳、做到技術就做幾多。」他在今場比賽前一星期，嘗試放鬆心情不揸竿跳，瞓上墊上感受並用意象訓練，「想像比賽會發生的事，又慢慢在基本技術上建立信心，讓自己放膽去跳。」

張培賢見感覺不錯想試轉竿，惟場邊教練表示不想他操之過急。（葉詩敏攝）

今日比賽途中，另一選手張鈞暘在跳3.75米過竿未能成功落墊，幸仍然清醒，經救護人員治理後需由擔架抬離場，現場氣氛一度緊張。張培賢坦言：「緊張是緊張他的傷勢，頭先一半擔心，一半我要專注返自己做得穩定點。他有他的難處，他之前膊頭有傷，用了一段時間克服，剛剛過的高度亦是他的個人最佳成績。」

撐竿跳比賽途中發生意外，選手未能成功落墊，擔架抬走前仍清醒，需留院觀察。（葉詩敏攝）

今日僅第3跳便把香港紀錄推前0.15米，冰冷數字背後是苦候了近2年。「嘩⋯⋯終於入到5米。」他呼了一口氣笑說。他指撐竿跳不同於其他跑項或跳遠等項目，「不是每下都是做盡就得，撐竿有時你起跳做得不好，臨尾就不夠放膽做。」他續感嘆道：「終於入到5，是一個里程碑。但明顯是不穩定的，解決了起跳問題，要繼續努力練穩定性，下場再接再厲。」

高澔塱在歐洲訓練回來後首戰本地賽，寓賽於操。（葉詩敏攝）

俞雅欣、高澔塱跳遠奪冠

香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣今日在系列賽復出封后。她在今年6月跳出6.49米刷新港績後小腿受傷，在今日初賽首兩跳均「紅旗」，未完全康復的她表示因減輕右腳負擔而縮減步點，助跑由20步減到16步。她在第3跳以5.89米晉身決賽，並在最後一跳跳出6.02米封后。她笑言這是生涯第一次受傷，幸傷勢不算嚴重：「一開始擔心是阿基里斯腱、或是筋腱斷裂，幸好都不是。」今場是她由歐洲訓練回港後首場比賽，她指視作訓練沒有定下太高目標，「雖然4次試跳失敗，但技術發揮到應有水平，對今日表現都滿意。」

港隊跳項新教練Rolf Ohman首次到將軍澳運動場指點。（葉詩敏攝）

同日一起征歐訓練的隊友高澔塱，在男子跳遠決賽以7.51米、0.16米之差擊敗黃珀恒封王。相隔近一年重返本地賽的他指，今日風向不穩定令步點難以調整，因而也多次被舉「紅旗」。他與俞雅欣異口同聲表示，仍在適應新任跳項教練Rolf Ohman，他笑說：「以前Animo（陳慧賢）會在觀眾席不停說話給建議，但Rolf比較少說話，還需要時間適應。」高澔塱指目前會先以突破個人最佳成績為首要，才再挑戰8米大關甚至由陳銘泰保持的8.12米香港紀錄。