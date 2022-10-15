英超｜英格蘭後防再損大將　列斯占士傷情出乎意料或缺陣世界盃

英超車路士的「十字軍」，影響到兩支世界盃焦點球隊東征的命運。

英媒報道車路士兩名防守要員傷情不樂觀，英格蘭翼衛占士日前歐聯賽事中受傷，傷勢較預期嚴重，有機會開刀治理。而缺陣多時的法國中場尼高路簡迪，腿筋受傷，康復進展緩慢，隨時無法幫助法國衛冕。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

車路士明晚（16日）英超主場對阿士東維拉，領隊樸達在賽前記者會帶來一堆壞消息，占士、簡迪及韋斯利科芬拿均要養傷。

占士的痛，可能修夫基都感同身受。（美聯社）

占士的情况充滿變數，他在周中歐聯擊敗AC米蘭正選上陣，受傷離場，起初以為無大礙。可是回到英國後，檢查顯示韌帶受損，可能休戰6至8周。樸達說占士本周末將接受專家檢查，「他說感覺不太差，但檢查未完成，不敢妄下判斷」。

占士對AC米蘭一戰被剷到飛起，未料傷勢嚴重。（美聯社）

占士受傷，英格蘭領隊修夫基相當頭痛。右後防主力近期不斷受傷，基爾獲加早前開刀，中堅翼衛皆勝任的占士今季表現進步良多，預料在今屆世界盃大有發揮空間。占士一旦缺陣，對修夫基打擊頗大。右路主力便餘下捷比亞與阿歷山大阿諾特，而後者近期亦有傷。捷比亞適合擔任翼衛，不太適合踢中堅。

修夫基在歐國聯派占士擔任正選右閘，隨時要從頭盤算。（Getty Images）

樸達在記者會上亦透露，法國世界盃冠軍成員簡迪，復出無期。這位「覆蓋面僅次於海洋」的防中，自8月中主場打和熱刺2：2，一直因大腿筋傷患缺陣。他近日重投操練，但進展未如理想。樸達指簡迪本周末亦需約見專家，「不是什麼好消息」。而今季高價從李斯特城收購的中堅科芬拿，亦於AC米蘭一役受傷，樸達稱「世界盃前都唔會見到佢」。

簡迪對熱刺一戰，盡現平衡中場攻守的威力。（Getty Images）

科芬拿未曾入選法國大國腳，簡迪則是法國上屆世界盃奪冠功臣。31歲的他近季受傷患困擾，出場頻率受影響。法國中場預料已缺少保羅普巴，加上簡迪，可能今屆中場線已跟上屆改頭換面。幸而法國人才輩出，料有足夠兵力應付。

英超今周賽程：

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英格蘭消息：