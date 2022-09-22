世界盃2022｜哈利卡尼卡塔爾照撐LGBT＋　球迷可揮彩虹旗有一條件

卡塔爾世界盃決賽周將在11月20日掀起序幕，連同哈利卡尼（Harry Kane）在內的8名歐洲球隊隊長，將在世界盃期間戴上特別的「OneLove」臂章，呼籲大眾關注主辦國卡塔爾的人權問題。



躋身卡塔爾世界盃決賽周的英格蘭、威爾斯、荷蘭、比利時、丹麥、法國、德國和瑞士隊，參加了一個名為「OneLove」的運動，8支球隊隊長包括英格蘭的哈利卡尼在內，將會在世界盃期間戴上印有彩色心形圖案及「OneLove」字樣的臂章，以支持LGBT＋族群，反對卡塔爾禁止同性戀及各種形式歧視。

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哈利卡尼將在世界盃期間戴上「OneLove」臂章，宣揚反歧視。（Twitter）

卡尼將在周五對意大利的歐國聯比賽上，首次戴上這個隊長臂章。他說：「我很榮幸能夠與其他隊長一起，支持重要的OneLove運動。作為隊長，我們在場上競逐，但場下會團結一致，反對一切形式的歧視。現在社會分裂已成常態時，這一點更為重要。全世界都在關注世界盃，我們會代表球隊一起佩戴臂章宣揚明確訊息。」

基拿（左）和荷夫曼在德國隊訓練結束後，也為OneLove宣傳。（Getty Images）

英足總：可揮動彩虹旗

這邊廂卡尼宣揚關注卡塔爾人權問題，那邊廂英足總則被追問英格蘭LGBT＋球迷在當地的安危。

在卡塔爾，婚外性行為及同性戀都屬犯法，違者最高可能被判處7年監禁，儘管LGBT＋族群在卡塔爾受到歧視及打壓，英足總行政總裁Mark Bullingham近日指，LGBT＋球迷在卡塔爾牽手亦不會被起訴。「我們過去半年也就這些問題向卡塔爾委員諮詢，當地法律不會消失，但球迷不會因為輕微罪行（Minor offences）而被起訴。」

英足總被追問英格蘭LGBT+球迷在當地的人身安全問題。（Getty Images）

他又提到大家都關注的LGBT+象徵「彩虹旗」，「他們（卡塔爾）很樂意解答我們的所有提問，即使我們問到能否揮動彩虹旗。是可以的，只要不是在清真寺前舞動，不尊重或踐踏當地文化，他們都不會被捕。」

不過，英足總同時表示，因難以定義和界別所謂的輕微罪行 （Minor offences），目前仍不鼓勵球迷在公眾地方作親密舉動如接吻。