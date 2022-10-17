J League｜中村俊輔44歲退役　左腳王罰球降「魔」歐聯威到藝能界

日本足球在千禧年代前後急速成長，聯賽與國際舞台都，代表球星之中必定有中村俊輔。「左棍」射出一腳腳妙到毫巔的罰球，這位罰球王靠獨特的起動方式獲足球遊戲「特別招待」，精彩入球立足歐洲球壇，更連名帥費格遜都公開讚揚。

昨天，44歲的他協助家鄉球隊橫濱FC重返日職後，將於季尾退役。



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日乙（J2）昨（16日）舉行尾二輪，排次席的橫濱主場對金澤薩維根先失3球，72分鐘追成2:3後，中村俊輔後備落場。養傷近半年後首次落場，招牌的左腳罰球之餘，連飛身頭槌都出動。雖然未能平反敗局，但因第3位岡山綠雉亦敗陣，讓上季降班的橫濱穩奪次名，直接升班。

中村俊輔要施展罰球絕技，尚有最後一仗聯賽。（橫濱FC）

中村俊輔季中受傷 上陣僅5次變「精神領袖」

這一仗，原來是罰球王的主場告別戰。44歲的左腳王半季下來，右足踝一直受傷，軟骨磨蝕，骨骼變形，腳趾一些基本動作都做不到。6月開刀後努力復康，例如不斷做着腳趾抓毛巾等練習，可是復元進度欠佳。未能在場上協助球隊，只能擔當「精神領袖」，終須決定去留。日媒指他將於日內正式交待退役。

中村俊輔在最後一次在主場演出，「搏到盡」飛身。（twitter@Hima815wari）

新人王之後 旅歐射出經典

中村生於橫濱市，高校時代備受注目，1997年在橫濱水手出道，當季即奪最佳新人獎。效力6季後，於2002年獲里賈納青睞，新季征戰意甲即披上10號球衣，穩佔主力。數外流歲月最高峰，是05-09年效力蘇超些路迪。他三度捧起蘇超錦標，首季出戰歐聯更射出經典。

歐聯兩度罰球射破曼聯大門，成為首位在歐聯入球的日本球員。（Getty Images）

06年9月，些路迪在歐聯分組賽首仗作客2:3負曼聯，中村在完半場前的右路罰球，左路主射剛好越過人牆，讓門將雲達沙目送皮球入網。那料更精彩一幕在兩個月後發生，中村在主場再次發炮，途程更遠，角度更刁鑽。雲達沙這次「飛到盡」都未能阻止皮球彈柱入網，些路迪因此金球而險勝1:0。中村的罰球令傳奇領隊費格遜牙癢癢，兩年後歐聯重遇時坦言「嗰場波本來冇得輸」，不禁讚歎中村的技藝，「他射罰球技術很好，作客那一球我知道他必定施射，因為我看過很多遍」。

中村歐聯射入曼聯的兩個罰球：

「中村流」罰球 綜藝節目常客

中村的罰球動作別樹一幟，起動位置接近打橫跑向，踏步用左腳內檔「Chok射」。當年的足球遊戲，為碧咸、羅拔圖卡路士等罰球專家特別設計起跑動作，中村亦然。他在日職聯歷來24次罰球直射入網，至今仍為紀錄，近年成為日本綜藝節目的常客，「射入行駛中巴士」片段廣為流傳。

球會榮譽少 世界盃遺憾

中村26年生涯，個人獎項滿袋，例如兩度成為J-League最佳球員，亞洲盃MVP等，但錦標不多或許是遺憾。聯賽而言，三次蘇超之外，J-League只嘗在2000年奪得首階段冠軍。國家隊雖代表98次，亦兩奪亞洲盃，但兩次參加世界盃，06年射入一記「傳中入網」的意外入球，但未能助球隊出線。10年雖然仍披10號球衣，但賽前受傷患困擾，加上轉戰西甲愛斯賓奴後表現浮沉，遂在決賽周被岡田武史棄用，僅後備出場一次。或許最讓人記起的是，2002年意外落選，無緣日韓世界盃。

最後一次為日本入球，在香港大球場射破香港隊，數數已是十多年前。（Getty Images）

而他最後一次為日本隊入球在香港大球場，2009年11月亞洲盃外圍賽在窄角度球射破張春暉的大門，為日本埋齋贏4:0。