43歲中村俊輔寶刀未老　「左腳罰球王」助FC橫濱反敗為勝｜日乙

43歲的中村俊輔寶刀未老，一入場即幫球隊反敗為勝！在周日的日乙，FC橫濱對水戶蜀葵，中村俊輔在83分鐘後備入替，即開角球送出助攻，幫橫濱以3：2反勝對手。



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這場比賽橫濱在上半場落後0：2，但換邊後大反撲，小川航基及伊藤翔各建一功，追平2：2。83分鐘，老將中村俊輔後備登場，效果立竿見影，他處理左路角球，用他的招牌左腳斬入禁區，準確地落在小川航基的頭上。小川航基一頂破網，攻入今場個人第二球，幫助橫濱以3：2反勝，開季4戰全勝，現以12分排日乙榜首。

【即看中村俊輔角球助攻】

I think it's due to the regional copyright issue.

You guys can watch this fan- filmed video of Shunsuke Nakamura's match winning assist.pic.twitter.com/nM6n2xGZe3 https://t.co/UK2dV3bjyP — Yuri (@yurixlax) March 14, 2022

43 years old Shunsuke Nakamura with an assist 🏹🎯



📌Matchweek 4 J2 🇯🇵#jleague



pic.twitter.com/jv2EpBGXFz — Fabian Christofel (@jigzfa_) March 14, 2022

一代死球大師中村俊輔以43歲8個月17日，成為日乙史上第3年長的助攻球員。巧合的是，接應中村俊輔妙傳的小川航基，原來是他的中學師弟。24歲的小川航基與中村俊輔同樣就讀神奈川縣名校桐光學園。

當年的左腳罰球王中村俊輔。（Getty Images）

中村俊輔當打時曾效力蘇超的些路迪，代表作是06/07球季在歐聯分組賽兩鬥曼聯，兩度以罰球射破雲達沙。中村俊輔首場歐聯比賽，就在奧脫福射入罰球，幫些路迪一度追成2：2，可惜最後輸2：3；次循環主場對曼聯，中村俊輔再施展「黃金左腳」，罰球建功，幫些路迪贏1：0。