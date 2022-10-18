學界劍擊｜4年後復辦氣氛不變　熱血淚水交織成最獨特的賽事

中學學界劍擊賽大概是全港最熱鬧的劍擊比賽。縱然沒有張家朗及江旻憓等世界級劍手，但一眾中學小將以熱血搭夠，打氣與歡呼充斥香港公園體育館。

即使賽事久違4年，今年復辦熾熱氣氛依然存在，加上勝負、興奮、淚水等元素，編織獨一無二的學界賽事。



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受社會運動及疫情影響，中學學界劍擊賽已停辦3年，不少劍手畢業前錯過再戰學界的機會，直至今年終於復辦，港島及九龍區學界剛過去周末在香港公園體育館上演。

在沒有學界的數年之間，出現了張家朗的東京奧運金牌，劍擊在香港的地位不言而喻，亦有「劍迷」希望現場一睹港將風采，通常也是為張家朗等星級人馬而來，正如8月舉行的「康文署公開賽」由張家朗與蔡俊彥爭奪男子花劍錦標，當時不乏「劍迷」觀戰，不時傳來歡呼聲，這場已經是算得上是熱鬧的本地賽，氣氛上仍遠遠不及中學學界賽事。

學界劍擊相隔4年復辦，香港公園體育館人頭湧湧。（趙子晉攝）

一連兩日的學界賽，小將們就算沒有穿上校服，從臉上、手上的水印、穿上的T恤、風褸及口罩，大概也略有概念。就算劍手們比賽時的劍擊服沒有學校的記認，從他們身後支持的同學及朋友，也可知道代表什麼學校。

首日個人賽，香港公園體育館全日也人頭湧湧，氣氛未算熾熱，始終是為自己而戰，加上不時與同校對手碰頭，基本上與平時普通比賽無異。

從劍手臉上的水印也知道她們代表什麼學校。（趙子晉攝）

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熟悉的學界感覺歸來

周日團體賽，本質已經不同，以學校作比賽單位，眾人目標一致，不斷為場上的隊友打氣及提場。當賽事愈來愈接近決賽，氣氛就愈來愈熾熱，學界賽熟悉的感覺全都回來了。

本地傳統名校男拔、喇沙、女拔及協恩等人強馬壯，加上冒起的長沙灣天主教英文中學、聖保羅男女中學及德望學校等，劍道後方往往有強大的「應援團」。

在比賽有空檔時，「拔萃！拔萃」、「Give me a D, Give me a G.....」、「長沙灣」等口號此起彼落，猶如鬥大聲一樣，連裁判也要示意觀眾們停一停。不要看輕這種打氣聲，聲浪愈大，在場劍手愈興奮，當他們取分時，力竭聲嘶地歡呼，猶如以表現回應支持者，不論場內場外也是同一條心，向同一目標進發。

勝利一刻，如釋重負。（趙子晉攝）

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長沙灣天主教英文中學是今年學界的異軍，分別在男重封王及男佩奪亞，不足以動搖男拔的霸主地位，長天卻成打氣方面的冠軍。

打氣團聲勢浩大，為男子重劍隊「守尾門」的中六生李悅生，坦言這對士氣極有幫助，「與學校隊友並肩作戰，令我有真正打團體的感覺，今次更有校長、老師、同學與朋友到場支持，加上他們的打氣，我感到實實在在的支持，我認為需要以勝仗報答他們。」

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學界勝利的另一面

勝利與笑容的另一面，就是落敗帶來的淚水。倘若一人失手致全隊落敗，內疚之心不言而喻，幸好有齊上齊落的隊友，無論勝負也會一起面對。

學界賽對中學生而言，重要性彷如奧運會，既要背負學校之名出戰，又不希望拖累隊友，壓力已經大；對即將畢業的中六生而言，正好等到畢業前再有學界，各人也希望以冠軍為學界劃上句號，勝負比往常來得更加重要。

冠軍往往只得一個，長天佩劍主力李俊林與兩名隊友同樣即將畢業，李俊林在團體決賽最後一局，即使力追13分，依然與勝仗差一點點。或許到最後也是沒有完美句號，但這趟旅程沒有白過，「面對男拔，早已料到是一場硬仗，縱然最終憾負，但大家的表現同樣出色，多年在學校訓練的日子沒有白費。」

激戰後落敗，賽後仍然是戰友。（趙子晉攝）

「我以為可以輕鬆面對學界，但當我上場時，原來心情同樣緊張。」趕及出戰團體賽的男拔鄭鐵男如此說道。他絕對是今年學界的星級劍手，貴為世少冠軍，原來返回學界賽場上，還是會緊張，可想而知學界是何等不一樣的賽事。

歡呼、淚水、緊張等交織成獨一無二的學界劍擊賽，即使停辦4年，原來這種感覺沒有離開過。

即使是鄭鐵男，他也感受到學界的獨特壓力。（趙子晉攝）

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