英超｜水晶宮反勝狼隊主場兩連捷 白禮頓陷入球荒對森林失分
撰文：顏銘輝
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英超周中快車，周二晚有兩場比賽，水晶宮主場以2：1反勝狼隊，而白禮頓主場就跟諾定咸森林踢成0：0。
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今季作客未贏過的狼隊有個好開始，阿達馬查奧爾在31分鐘先開紀錄，球隊半場領先1：0。換邊後，伊比爾治伊斯在47分鐘為水晶宮追平，之後到70分鐘再由韋費特沙夏射入，水晶宮得以反勝狼隊2：1。水晶宮最近3場不敗，主場錄得兩連勝，而狼隊就作客3連敗。狼隊在月初解僱領隊般奴拿基（Bruno Lage），暫時仍未找到新帥。
同一晚另一場，白禮頓主場出擊失威，跟下游分子諾定咸森林踢成0：0。白禮頓最近3場聯賽啞火，沒有入球，近3戰1和2負。
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