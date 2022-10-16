英超｜利物浦高普7年大限將至？　英名記：解僱他會是「無腦」

英超利物浦季初成績強差人意，主帥高普（Jurgen Klopp）飽受批評，甚至有聲音呼籲他要引咎辭職。英國資深體育記者Oliver Holt在《星期日郵報》撰文力撐這位德國教頭，形容利物浦如解僱高普，將是個「無腦」（brainless）的決定。



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利物浦開季成績不佳，領隊高普備受質疑。（Getty Images）

利物浦在首8輪英超僅得2勝4和2負，以10分排在聯賽榜第11位，較多踢一場的上屆冠軍曼城少13分，周日晚兩支上屆英超冠、亞軍將正面交鋒。Oliver Holt表示，聽到有人認為如果利物浦主場輸給曼城，球隊就應考慮解僱高普。



回顧利物浦上季成績，英超僅輸給曼城一分，差點成為「四冠王」，今季核心主力文尼離隊，因此Oliver Holt認為即使球隊開季表現不佳，高普亦不應被解僱，「解僱高普就像是將番茄湯潑在藝術品上——『無腦』、『無意義』、『適得其反』。」

Oliver Holt認為，高普帶領的利物浦，才能與曼城抗衡。（Getty Images）

Oliver Holt認為：「利物浦班主FSG雖然用錢比較謹慎，然而除『Project Big Picture』與歐洲超級聯賽上出現錯誤判斷外，他們對球會的管理不錯。」

高普在英超賽前記者會上形容，曼城是「現時世界上最好的球隊」，Holt亦同意他的說法，「曼城由世界上其中一個最有錢的國家擁有，可以買世上最好的球員，衛星球會網絡遍佈全球，並擁有足球史上最好的教練之一。」



Holt指高普雖有如雲迪積克和紐尼斯這些重磅收購，然而資源方面仍遠遠比不上曼城主帥哥迪奧拿，利物浦之所以能取得成功，全仗高普善用手上預算。

近5季除曼城外，只有利物浦成功贏得英超冠軍。（Getty Images）

利物浦在19/20球季擊敗曼城贏得英超冠軍，Holt認為是了不起成就，失去高普會令英超出現如德甲拜仁般的壟斷，「曼城過去5年4奪英超，今季亦有望奪冠。這段期間可以阻止他們的只有利物浦。利物浦的轉會淨支出不入歐洲前10，然而只有高普領軍的利物浦可以對抗曼城，避免英超成為曼城的年度巡遊。」

Holt亦指，高普是利物浦的「心臟與靈魂」，「利物浦過去5年的成就都與高普有關……他的球員非常忠誠，亦被他激勵，他們心理強大亦是高普訓練出來。沒有高普的話，他們不會追得上曼城，更遑論擊敗曼城贏得冠軍。」

Oliver Holt相信，高普可以帶球隊走出困境。（Getty images）

Holt承認現時利物浦情況並不理想，然而仍相信高普可以打破7年魔咒，「我並不認為這是一支陷於危機的球隊，巴塞隆拿那種才是。雖然高普在緬恩斯與多蒙特時都只執教至第7季，但如果利物浦現時問題不大的話，他只是需要時間與大家的支持，渡過現時小小的困境。」

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