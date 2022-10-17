英超｜曼城作客受利物浦球迷熱情招待　哥迪奧拿場邊險中招

英超周末壓軸的矚目大戰，兩軍大戰氣氛濃厚，除了高普領紅被逐，另一邊廂的哥迪奧拿亦有不少亮點。當菲爾科頓入球被VAR吹走後，晏菲路興奮慶祝同時，有紅軍球迷向哥帥擲銀幣，幸好未有擲中，利物浦方面譴責事件及調查，將重罰該名肇事球迷。



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矚目的「利曼大戰」，菲爾科頓在換邊初段的入球被吹走，其後沙拿接應艾利臣長傳單刀建功，一箭定江山，利物浦在主場一球小勝曼城。

科頓的入球被推翻後，晏菲路的紅軍球迷為此歡呼，哥迪奧拿受現場氣氛影響，不禁轉身向看台振臂，諷刺地炒熱球迷的情緒。哥帥坦言這就是晏菲路的力量，「當球迷們高呼，我們不能被比下去，要嗌得更大聲，否則我們不能在這裏立足，這就是晏菲路。」

沙拿為利物浦一箭定江山1：0挫曼城 科頓入球被VAR推翻

Pep pushing it pic.twitter.com/5tQtnT3ioc — Sam Lee (@SamLee) October 16, 2022

哥帥幽默應對球迷攻擊

與此同時，發現看台上有球迷向場邊技術指導區投擲銀幣，差點擲中哥迪奧拿。利物浦方面已知悉事件，隨即透過發言人確認這消息，直斥球迷的行徑不當，不符合紅軍球迷的水平，而球會將翻查閉路電視，找出肇事球迷，最高判罰有機會終生不能踏足晏菲路。

球迷擲下的銀幣，幸好未有擊中哥迪奧拿。面對球迷攻擊，哥帥冷靜依然，同時以幽默方式應對，「他們（球迷）嘗試擲向我但不果，我希望他們下次做好一點，擲準一點。」高普賽後亦向對方致歉。

哥迪奧拿今仗在晏菲路被球迷以銀幣招呼。（Getty Images）

高普末段領紅：我值得

高普今仗同樣搶鏡，因為末段貝拿度施華與沙拿的一次碰撞，球證安東尼泰萊沒有示意，高普極為憤怒，斷掉理智線般追罵旁證，最終被球證以紅牌驅逐離場。

高普賽後坦言自己值得領紅，「這是我的問題，我太過激動了，我應該被逐。不過，貝拿度施華如此明顯的犯規，泰萊（球證）為何走漏眼。」

高普賽後認為自己值得領紅。（美聯社）

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