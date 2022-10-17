英超︱沙拿為利物浦一箭定江山1：0挫曼城　科頓入球被VAR推翻

英超利物浦主場大戰曼城，雙方領隊同時變陣迎戰強敵，紅軍防線總算及時回復水準，全場與曼城踢成均勢。

下半場科頓一度將皮球送入網，卻因夏蘭特犯規在先被推翻，76分鐘沙拿單刀射破艾達臣十指關，助紅軍1：0奠勝。



夏蘭特大戰雲迪積克。（Getty Images）

利物浦再次排出4-2-3-1陣式，前線最前方由近期回勇的法明奴攻堅，祖達、艾利洛一左一右，沙拿放後半格，在法明奴後方。法賓奴、堤亞高艾簡達拿雙防中，中堅祖高美斯夥拍雲迪積克，羅拔臣重返正選，比較特別的是由占士米拿任右閘。

曼城表面排出4-3-3，上半場卻更似3中堅陣式，先求穩守。近態平平的利物浦，大戰中攻守兩端均回復水準，成功與曼城拉成均勢。雙方拳來腳往但上半場找不到入球，半場踢成0：0。

科頓的入球一度令曼城開心慶祝，不久即被VAR推翻。（Getty Images）

下半場雙方不約而同加強攻力，曼城回復4人防線之下，後防屢現空位，49分鐘法明奴長傳，沙拿接應狂奔近40碼，面對艾達臣單刀射斜，曼城防線再次響起警號。



53分鐘曼城一次攻勢，科頓近門補中射入，但利物浦球員大力抗議，VAR介入指攻勢期間夏蘭特侵犯法賓奴在先，推翻入球，成為今場轉捩點。

沙拿為利物浦攻入關鍵入球。（Getty Images）

攻勢繼續梅花間竹，當中以曼城稍稍秤先，利物浦以血肉長城陣全力抵擋，夏蘭特被包圍下難以發揮。68分鐘沙拿在禁區右路射門高出，71分鐘高普一口氣作出3個調動：以卡華路、軒達臣和紐尼斯，入替艾利洛、法賓奴和法明奴，注入新鮮跑腳。

76分鐘紅軍門將艾利臣一記長傳，沙拿接應後轉身狂奔，再獲單刀機會，今次他不負所托射入，利物浦領前1：0。這記是艾利臣第3個英超助攻，3次受益人均是沙拿。

祖達末段傷出，利物浦再添傷兵。（Getty Images）

紅軍之後再有入球機會，一次3打1攻勢，紐尼斯選擇自己射門被對手擋出。利物浦領隊高普85分鐘在場邊高聲抗議，不知說了什麼，遭球證安東尼泰萊出示紅牌驅逐離場。

紐尼斯屢次獲得空位和機會，可惜全數未能把握或浪費，不過利物浦仍憑沙拿的入球1：0小勝曼城，勝出重要一仗。

高普在場邊向球證、旁證咆哮，末段被逐。（Getty Images）

今場僅是利物浦今季英超第3場勝仗，同時是曼城英超首敗，賽後紅軍以9戰13分由第10升上第8位，被逐離場的高普回到球場與球員慶祝。曼城落敗後10戰23分，較榜首阿仙奴少4分。



賽後雲迪積克稱，「我們顯示了戰鬥精神」，沙拿則希望今仗能「為我們帶來更大信心」。哥迪奧拿與高普這對領隊「冤家」，彼此互贈生涯最多敗仗，今仗是哥帥第11次以主帥身份敗予高普，較輸給任何教練至少多4場。