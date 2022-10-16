英超︱榜首阿仙奴作客列斯聯陷苦戰　靠對手射失12碼和VAR險勝

英超榜首球隊阿仙奴作客列斯聯，竟然全場大部分時間陷入苦戰，列斯聯的密集防線和貼身防守，弄得阿仙奴難以發揮強大攻力。

攻勢不用多，最緊要入波，槍手看似老鼠拉龜之際，布卡約沙卡一記個人表演一樣的漂亮入球，足以為阿仙奴全取3分。



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布卡約沙卡窄位勁射網頂，為阿仙奴開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴作客列斯聯即使強陣出擊上半場未見優勢。受制列斯聯後防密集防守，槍手進攻效率不及平時，控球率佔65%，形勢與列斯聯只是平分秋色。主隊上半場8次起腳，19分鐘幾乎憑一次角球先開紀錄，當時阿仙奴門前一片混亂，全靠門將蘭斯達爾反應快撲出史尼斯泰拉的射門。

今場雙方快打快，列斯聯19分鐘門前射不入，下一分鐘阿仙奴已由馬天尼利左路傳中，右路快速入楔的加比爾捷西斯射門，列斯聯門將梅斯尼亞出迎快拍出。阿仙奴看似苦無入球良方，列斯聯中場一次傳球失誤，洛迪高大腳傳送被布卡約沙卡截到，後者與隊長奧迪加特撞牆，跑至門前右路窄位起腳，皮球直飛網頂入網。一個看來不是機會的機會，阿仙奴憑球員過人質素把握住了，1：0領前。

下半場列斯聯以班福特入替洛迪高，全隊踢得更積極進取，面對阿仙奴依然瘋狂搶攻，迫得阿仙奴形勢被動。60分鐘阿仙奴中堅沙列巴禁區內犯手球，班福特主射卻「宴客」不入，阿仙奴大難不死。

班福特入替後表現活躍，可惜主射十二碼「宴客」，未能為列斯聯扳平。（Getty Images）

88分鐘列斯聯幾乎憑一次漂亮組織扳平，可惜後備入替的森馬維（Crysencio Summerville）射門高出。補時1分鐘，列斯聯前鋒班福特撞跌阿仙奴中堅加比爾馬加希斯，後者報復式勾跌班福特，球證初時判加比爾馬加希斯紅牌兼罰阿仙奴十二碼，VAR介入，球證看重播後更改決定，推翻十二碼，並改判加比爾馬加希斯黃牌。

阿仙奴兩大中堅先後「出事」，幸好最終均化險為夷，終在驚濤駭浪之下憑沙卡的入球一箭定江山，1：0小勝，並以10戰累積27分續排榜首。列斯聯以9分跌至第15位。