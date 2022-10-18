英超︱謝拉特傳已被炒　維拉斷然否認　普捷天奴成接任大熱

英超球隊阿士東維拉開季戰績未如理想，有傳聞指領隊謝拉特已被辭退，維拉雖然否認，但英國《電訊報》指前維拉已視前熱刺領隊普捷天奴為潛在替補人選。



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周一有消息指維拉領隊謝拉特已被炒，球會之後斷然否認。（Getty Images）

維拉在謝拉特任內，轉會市場投資不少，球隊順他意先借後買前利物浦隊友古天奴，今季巴西中場狀態低迷，連帶球隊戰績亦不如預期。開季10輪聯賽，只得2勝3和5負，周日0：2不敵車路士後，以9分跌至第16位，已貼近護級邊緣。

周一足球消息平台Football Insider「獨家報道」維拉已辭退謝拉特，《電訊報》宣稱前巴黎聖日耳門和熱刺主帥普捷天奴已被球隊內定為繼任人。

維拉傳訊總監湯美佐敦斷言否認謝拉特被炒傳聞，嚴斥發出消息的Football Insider，後者之後刪除了帖文。（Twitter）

不過維拉傳訊總監湯美佐敦（Tommy Jordan）周一晚否認傳聞，在Twitter轉載Football Insider的帖文並駁斥：「你們要刊登多少次這種謊言，人們才會不再追蹤這個帳戶？不肯定有沒有人追隨這帳戶，如果你有，請你不要再這樣做。」湯美佐敦的帖文刊登後，Football Insider將謝拉特被炒的「獨家報道」帖文悄悄刪除。

普捷奴奴回歸英超已傳過多次，今次會否成事？（Getty Images）

即使仍獲球會高層支持，謝拉特的壓力依然深重。之後兩輪英超聯賽——周四晚作客富咸、周日晚作客賓福特，相信是主宰謝拉特在球會前途的關鍵兩仗，《電訊報》甚至指出，維拉若只能在這兩場比賽贏得其中一場，他依然可能被炒，今夏被PSG辭退後沒有工作的普捷天奴，據悉為頭號接任目標。