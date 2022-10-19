傳失聯伊朗運動攀登女神列卡比現身德黑蘭　民眾夾道英雄式歡迎

撰文：黎建明
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早前傳出失聯的伊朗運動攀登選手列卡比（Elnaz Rekabi），周三（19日）凌晨返抵德黑蘭，她再次表示沒戴頭巾是誤會一場，但她仍然受當地群眾夾道鼓掌歡迎，並稱她是英雄。

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列卡比早前出戰國際運動攀登協會舉辦的亞洲錦標賽時，曾在未戴頭巾的情況下作賽。（國際攀登協會）

列卡比上周末在韓國出戰國際運動攀登協會（IFSC）舉辦的亞洲錦標賽，並在未戴頭巾情況下作賽。BBC在周一（17日）報道稱，她的朋友未能聯絡列卡比。不過伊朗駐首爾大使館周二否認，稱她已隨隊起程回伊朗，並「強烈反對所有假新聞、假消息」。

列卡比亦在Insatgram上報平安，對各界為她擔憂表示抱歉，並表示自己當時未準備好要比賽，自己並非有意不戴頭巾，會按原定計劃回伊朗，與伊朗官方說法一致。

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列卡比回到伊朗首都德黑蘭。（IRNA）

根據BBC報道，列卡比在周三早上到達伊朗首都德黑蘭，她當時戴上黑色棒球帽與衛衣。列卡比的家人到場接機，與她擁抱並送上花束。

列卡比隨後接受國營電視台IRNA訪問，重申其在Instagram的說法，表示自己收到要出賽的消息時正穿鞋及整理裝備，故忘記帶上頭巾，她亦表示自己當時應戴上頭巾始出賽。列卡比亦否認與家人和朋友失聯，自己與其他隊員是按原定計劃早了一天回國。

現時伊朗民眾仍為上月因拒帶頭巾，其後在警方拘禁期間死亡的22歲女子Mahsa Amini持續示威，並視列卡比不戴頭巾比賽是對示威的支持。列卡比表示網上的極端反應令她感到壓力。

網上有不同影片，顯示列卡比賽離開機場時，眾多市民已在機場外等待，他們一路鼓掌致意，並高呼「列卡比是英雄」。其後列卡比乘搭機場的士離開時，沿途繼續有大批民眾鼓掌、拍片，向她表達支持。列卡比離開後，暫未知她現時身在何處。

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