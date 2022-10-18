伊朗運動攀登女神赴韓作賽脫頭巾傳失聯　大使館斥為假新聞

伊朗著名運動攀登選手列卡比（Elnaz Rekabi），日前在韓國首爾作賽時拒絕戴上頭巾，她的朋友報稱周日（16日）傍晚開始接觸不到她，英國廣播公司（BBC）引述消息人士指，列卡比的護照和手提電話已被當局充公，下落不明。

周二（18日）伊朗駐韓國大使館卻駁斥有關消息是「假新聞」，指列卡比已隨隊回國。



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伊朗運動攀登選手列卡比。（Instagram）

拒戴頭巾作賽後失聯

列卡比加入反對伊朗政權壓迫當地女性的抗爭活動，上周末到首爾參加國際運動攀登協會（IFSC）亞洲錦標賽的綜合項目決賽期間脫下頭巾作賽，表達對國家嚴格規限女性衣著的不滿，令她面臨秋後算帳。

BBC報道指，列卡比自周日傍晚起失去聯絡，並引述消息人士指她的護照及手提電話已被充公。周二早上BBC主播Rana Rahimpour發帖文指，列卡比已乘坐客機回德黑蘭，指出「她的安全受到關注」。 伊朗新聞網站Iran Wire報道，列卡比先被帶往伊朗駐首爾大使館，確保她在最少關注下回國，並指出她會較原定時間早一日、在周二飛返德黑蘭，避免機場發生潛在抗議事件。

伊朗女性大型抗爭行動

伊朗駐首爾大使館周二早上發帖稱，列卡比2022年10月18日早晨已隨隊中成員從首爾起程回伊朗，又指出：「伊朗駐首爾大使館強烈否認一切有關列卡比女士的假消息和假新聞。」《衛報》則報道列卡比在IG發放限時動態，為自己的行動道歉，並指無意因為頭巾掀起風波。她稱正按原定時間表，隨隊返回伊朗，口徑與伊朗官方如出一轍。

上月伊朗22歲女子Mahsa Amini因拒絕戴上頭巾被捕，被警方扣留期間離奇死亡，引發當地一連串抗議運動，部分女性示威者焚燒頭巾和剪短頭髮，群眾高叫「女性、生命、自由」口號，列卡比遂在上周末比賽中加入抗爭行列，比賽時脫下頭巾。

33歲的列卡比早在2013年已在亞錦賽贏得抱石銀牌，之後在另外兩項目得到兩面銅牌。去年她在世錦賽獲得銅牌，成為伊朗史上首位在運動攀登世錦賽贏得獎牌的女子運動員。今次在首爾的亞錦賽她得到第四名。

從比賽影片可見，列卡比戴上頭箍和紮了一條馬尾，沒有按國家要求戴上頭巾。她被指是繼拳手Sadaf Khadem後，第二位公開抵抗伊朗女性戴上頭巾法規的運動員。Sadaf Khadem 2019年在一場拳擊比賽中抗命，賽後選擇留在法國，據報伊朗政府曾向她發出通緝令。

伊朗駐首爾大使館周二早上發帖強烈否認一切有關列卡比的「假消息和假新聞。」（Twitter）

列卡比2016年接受Euronews訪問時曾承認，戴上頭巾攀登會增加額外難度，「一開始時，其他運動員會覺得有點奇怪，好奇一個包裹着頭而且全身手腳密封的女孩子如何在炎熱氣溫下比賽。」

她直言，「當天氣炎熱，頭巾當然會成為問題。比賽期間身體需要散熱，但我們需要嘗試創造一套能尊重頭巾同時適合運動攀登的服裝。」