澳網｜17歲伊朗女將因拿度實現夢想　由尋找球場到闖大滿貫創歷史

澳網青年組女單賽事，17歲伊朗女將沙菲（Meshkatolzahra Safi）締造歷史，成為該國史上首位在大滿貫取得勝利女球手。賽後她興奮地與啟蒙偶像西班牙球星拿度（Rafael Nadal）合照，讓她高呼美夢成真。
伊朗女將沙菲日前在青年組女單首圈， 以6：4、6：3擊敗東道主球手Anja Nayar，成為伊朗第一名在大滿貫賽事取勝的女球手，寫下歷史。
沙菲在賽後表示：「這是最大的一步，在我的國家要打網球真的很困難，也沒有贊助，我真心想說，不要放棄你的夢想，每個人都告訴我『打大滿貫？這不可能』，但我還是向前進發了，所以我希望每個有夢想的人都能相信自己。」
沙菲透露，她是因為拿度才開始打網球。
她在8歲那年與媽媽一起看電視，偶然看到一場拿度的比賽，便視他為偶像。伊朗最受歡迎的運動是足球，她一開始只是好奇伊朗到底有沒有網球場，到10歲取得生涯第一個國內賽冠軍。
2019年，她奪得首個ITF青年錦標賽冠軍，至今已經擁有9個單打冠軍、6個雙打冠軍。目前她在ITF排名第87，也是史上首位躋身前100的伊朗青少年組別球手。
「很多人都說我打網球很有才能，可是直到我來到澳網，看到這裏的青年球手、職業球手，才知道什麼是真正的『有才能』。」
拿度得知沙菲的故事後說：「看到來自世界各地的球員，尤其是那些還沒有球員參加過巡迴賽的國家，這感覺非常特別。這（沙菲）是一個非常美好的故事，我很高興看到她，如果我的出現幫助她作出了正面的決定，這是莫大的榮幸，真的很高興。」
雖然沙菲在次圈不敵德國球手Sofia Costoulas出局，然而這次大滿貫之旅定必為她製造了難忘回憶。
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