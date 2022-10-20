英超｜曼聯贏波再添隱憂 C朗坐足全場無癮提早離場原來有前科
撰文：趙子晉
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英超周中快車的重頭戲，曼聯在奧脫福主場憑費特及般奴費南迪斯下半場各建一功，兩球淨勝熱刺。
紅魔鬼再取一勝，距離前四又近一步，眾將沉醉在勝利之際，同時亦有隱憂。老大哥C朗拿度今仗又坐足全場，他在完場前提早離開球場。
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曼聯主場出擊鬥熱刺，縱然控球率上接近是「55波」，但曼聯全場多達28次射門，遠勝不足10次的熱刺。紅魔鬼上半場狂攻不果，直至換邊初段，費特一次射門省中對手反彈入網開紀錄，般奴費南迪斯其後奠定勝局，結果曼聯兩球淨勝熱刺，以19分續排第5位。
曼聯主帥坦赫格今仗以拉舒福特掛帥，安東尼﹑查頓辛祖及般奴從後支援，老大哥C朗拿度先列後備。當般奴建功後，似乎大局已定，坦帥完場前換入艾歷臣及艾蘭加，唯獨是沒有C朗，「大哥」甚感無癮，更逕自提早離場。
C朗逕自閃人原來有前科
C朗在坦赫格治下提早「閃人」已有前科，早在季前熱身賽，C朗當時僅戰半場提早收工，縱然曼聯方面沒有處罰C朗，但坦帥直言：「這個行為不可接受。」
劇本再度重演，坦赫格避談C朗是否得到他的批准先行告退，賽後直言先享受今場勝仗，麻煩事明天再算，「我（在更衣室）看到他，但沒有對話，其餘事情留待明天處理，我們今天先享受今場勝仗。」
當安東尼馬迪爾受傷後，C朗不時正選披甲，但今場改以拉舒福特掛帥，坦赫格亦有背後的原因，「對熱刺我們需要有壓迫力，才有機會製造機會，而我們需要拉舒福特這種球員，他在上場對紐卡素後備入替，最後20分鐘帶來改變，這已是最好的證明。」
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