世界盃2022｜C朗痛失前線好拍檔　葡萄牙主將小腿受傷緣盡世界盃

葡萄牙在世界盃前痛失大將，效力利物浦的前鋒迪亞高祖達小腿受傷，肯定未能參加下月舉行的卡塔爾世界盃。祖達在社交網站上留言：「原本是晏菲路美好的一夜，我以最糟糕的方式完結。在最後一分鐘，我其中一個夢想碎了。」這位25歲葡萄牙前鋒在周日英超對曼城時，完場前受傷倒地，要由擔架抬離場。



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在利物浦贏曼城的比賽尾段，祖達受傷離場。（Getty Images）

利物浦領隊高普在周二（18日）的記者會上，證實祖達傷勢嚴重，肯定錯過世界盃。他說：「真的不是好消息，他無法參加世界盃。他小腿肌肉的受傷幾嚴重，現在開始復康的過程。」

「對於祖達及葡萄牙而言，這是令人十分失望的消息。我不能為他定出復出日期，他需要很長時間康復。」高普補充，祖達不用接受手術。被問到祖達得悉緣盡世界盃後的反應，高普說：「令人意外地，他暫時還可以。他是個聰明的小伙子，當我們將他換走時，他就已經知道。在那一刻，他已經知道。」

祖達小腿受傷，緣盡世界盃。（Getty Images）

祖達在社交網站吐露受傷的感想，他寫：「原本是晏菲路美好的一夜，我以最糟糕的方式完結。在最後一分鐘，我其中一個夢想碎了。我會在場外支持球會及國家隊，努力康復，盡快復出。你永遠不會獨行。」