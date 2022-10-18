英超｜熱刺李察利臣報平安證世界盃夢未碎 「幸好只是虛驚一場」
撰文：黎建明
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熱刺巴西前鋒李察利臣（Richarlison）上場英超聯賽對愛華頓時小腿受傷，離場時哭成淚人，外界以為他已緣盡世界盃。不料他在社交媒體指自己僅需缺陣兩星期，只是虛驚一場。
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熱刺對愛華頓的比賽中，李察利臣52分鐘因小腿受傷被換離場，當時他情緒十分激動喊成「豬頭」，乃至接受賽後訪問時心情仍未平復，顯然十分擔心小腿傷勢會令自己缺席下月的世界盃。
熱刺領隊干地賽後指李察利臣將缺席下場對曼聯的比賽，並會在周日（16日）接受磁力共振掃描確認傷勢。
李察利臣周一（17日）在Twitter報平安，「感謝神這只是虛驚一場！！我會在兩星期後回歸！多謝大家的訊息與關愛。」
干地出席迎戰曼聯賽前記者會上，再次確認李察利臣將缺席對曼聯的比賽，然而表示他傷勢並不嚴重，可在世界盃複出。
李察利臣在2018年首度為巴西國家隊上陣，至今已為國出戰38場比賽，亦有入選上一次巴西大軍名單。李察利臣今次傷勢未有大礙，令他仍有望出戰下月世界盃。
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