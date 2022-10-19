世界盃2022｜法國冠軍中場接受手術　「覆蓋全球陸地」卻不敵傷患

法國衛冕世界盃之路遭受打擊，防中主力尼高路簡迪受傷，肯定無法出戰下月舉行的卡塔爾世界盃。車路士發聲明表示，這位31歲法國中場已經接受腿筋手術，預計要養傷4個月。

法國4年前在俄羅斯贏世界盃冠軍的防中組合，簡迪在今屆肯定缺陣，而保羅普巴今夏轉投祖雲達斯後一直受膝傷困擾，昨日才重投訓練，未知能夠趕及恢復狀態應戰。不過，法國中場人才濟濟，曹亞文尼及卡馬雲加說不定會在今屆世界盃上位。



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簡迪為法國贏得上屆世界盃，今屆就未能幫國家隊爭取衛冕。（Getty Images）

車路士的聲明表示，簡迪已經接受腿筋手術。簡迪在球會醫療人員陪同下與專家見面，尋求最新的治療方法，最後各方同意手術方案。手術成功後，簡迪需要休養4個月。簡迪在季初對熱刺的英超時受傷，一直受腿筋傷患困擾。

簡迪在季初對熱刺時受傷。（Getty Images）

簡迪是4年前法國贏得世界盃冠軍的主要功臣，當年被視為球壇最佳防中，彷彿有無限體能「滿場飛」，被球迷稱讚他能夠「覆蓋地球上所有陸地」。簡迪在國家隊的防中拍檔普巴亦受膝部傷患影響，昨日才復操。