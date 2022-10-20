英超｜利物浦主場小勝韋斯咸　紐尼斯一箭定江山　艾利臣又救世

經過上周末對曼城一仗後，達雲紐尼斯在「3打1」的情況下仍要起腳，激到沙拿「紮紮跳」，這名烏拉圭前鋒與獨食寫上等號。

紐尼斯在凌晨（20日）英超對戰韋斯咸，上半場接應森美卡斯的傳中，頭槌一箭定江山，主帥高普坦言這是十分重要的入球。



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英超周中快車，利物浦晏菲路主場對迎戰韋斯咸，達雲紐尼斯與法明奴擔任雙箭頭。這名今夏新加盟的烏拉圭前鋒，上仗對曼城錯失不少入球機會，上半場接應森美卡斯的傳中，力壓對方守衛頭槌攻門，皮球彈地入網。紐尼斯其後再有建功機會，禁區頂球不着地抽射，法比安斯基早已投降，惟過不了門柱。

達雲紐尼斯接應森美卡斯傳中，頭槌建功，一箭定江山。（Getty Images）

祖高美斯上半場末段在禁區內犯天條，幸好艾利臣勇救查洛保雲的12碼，力保不失，兩軍換邊後沒有改寫紀錄，結果紅軍1球小勝韋斯咸，全取3分。

艾利臣撲出查洛保雲的12碼，助利物浦力保不失。（Getty Images）

紐尼斯以入球為自己平反

紐尼斯一箭定江山，同時在晏菲路的首個入球。紐尼斯今仗僅戰57分鐘，已交出6次射門，其中3次中目標，表現並不失禮，更獲英媒《利物浦回聲報》評為8分，與艾利臣及雲迪積克等並列全隊最高分。

紐尼斯在上輪後面對不少負評，今仗一箭定江山，主帥高普再度肯定這名烏拉圭國腳的付出，「這是對達雲十分重要的入球，當他來到時已經付出百分百的努力，如今更開始轉化為入球，這是十分好的跡象。」

紐尼斯首次在晏菲路建功。（Getty Images）

除了高普，紐尼斯的表現連雲迪積克都盛讚，「他（紐尼斯）年青及有潛質，他不論在語言及踢法上還在學習，他可以為對方防線帶來不少麻煩，在今仗顯而易見。」

紐尼斯僅戰57分鐘便退下火線。（Getty Images）

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