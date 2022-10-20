英超｜利物浦主場小勝韋斯咸 紐尼斯一箭定江山 艾利臣又救世
撰文：趙子晉
出版：更新：
經過上周末對曼城一仗後，達雲紐尼斯在「3打1」的情況下仍要起腳，激到沙拿「紮紮跳」，這名烏拉圭前鋒與獨食寫上等號。
紐尼斯在凌晨（20日）英超對戰韋斯咸，上半場接應森美卡斯的傳中，頭槌一箭定江山，主帥高普坦言這是十分重要的入球。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
英超周中快車，利物浦晏菲路主場對迎戰韋斯咸，達雲紐尼斯與法明奴擔任雙箭頭。這名今夏新加盟的烏拉圭前鋒，上仗對曼城錯失不少入球機會，上半場接應森美卡斯的傳中，力壓對方守衛頭槌攻門，皮球彈地入網。紐尼斯其後再有建功機會，禁區頂球不着地抽射，法比安斯基早已投降，惟過不了門柱。
祖高美斯上半場末段在禁區內犯天條，幸好艾利臣勇救查洛保雲的12碼，力保不失，兩軍換邊後沒有改寫紀錄，結果紅軍1球小勝韋斯咸，全取3分。
紐尼斯以入球為自己平反
紐尼斯一箭定江山，同時在晏菲路的首個入球。紐尼斯今仗僅戰57分鐘，已交出6次射門，其中3次中目標，表現並不失禮，更獲英媒《利物浦回聲報》評為8分，與艾利臣及雲迪積克等並列全隊最高分。
紐尼斯在上輪後面對不少負評，今仗一箭定江山，主帥高普再度肯定這名烏拉圭國腳的付出，「這是對達雲十分重要的入球，當他來到時已經付出百分百的努力，如今更開始轉化為入球，這是十分好的跡象。」
除了高普，紐尼斯的表現連雲迪積克都盛讚，「他（紐尼斯）年青及有潛質，他不論在語言及踢法上還在學習，他可以為對方防線帶來不少麻煩，在今仗顯而易見。」
英超今周直播賽程：
更多英超相關報道：
英超｜曼聯贏波再添隱憂 C朗坐足全場無癮提早離場原來有前科英超｜曼聯兩球淨勝熱刺 費特滿場飛兼入波英超｜水晶宮反勝狼隊主場兩連捷 白禮頓陷入球荒對森林失分世界盃2022｜C朗痛失前線好拍檔 葡萄牙主將小腿受傷緣盡世界盃英超︱謝拉特傳已被炒 維拉斷然否認 普捷天奴成接任大熱文迪強姦案｜球員女友偕曼城三將夜蒲後受辱 憂失業啞忍母代報警英超｜格連活特企圖強姦案上庭後還柙 涉持續監控事主社交帳戶