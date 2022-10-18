文迪強姦案｜球員女友偕曼城三將夜蒲後受辱　憂失業啞忍母代報警

曼城法國翼衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）涉與另一男子強姦多名女子案件續審，庭上證供出現第3名曼城球員。

案中標為「10號女子」的事主指，跟文迪、基亞利殊，以及翼鋒馬列斯一同夜蒲後造訪文迪的大宅，被兩度強姦。她事後跟母親及男友報告，其男友更為足球員。



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審訊原定休庭一星期，但有陪審員罹患新冠肺炎，遂暫停兩星期，於昨天（17日）重開。本案事主眾多，一共13人，庭上以號碼標示，其中文迪涉強姦7號事主的一項強姦罪，上月已裁定不成立。

文迪的審訊重開，已歷時逾3個月。（美聯社）

10號事主指控去年8月23日遭強姦，事後報警而揭發本案。庭上讀出事主男友的供辭，該男子為足球員，與10號事主交往兩年半。他說收到事主電話，聲音聽來頗為悲傷，「我有事跟你說。認真的，請不要發瘋」，並不斷道歉，又說感到骯髒和嘔心。

男友稱，10號事主說在夜店的貴賓區跟文迪、基亞利殊（Jack Grealish）及馬列斯（Riyad Mahrez）共處。及後造訪文迪大宅，曾跟基亞利殊接吻，接着被文迪帶到一房間。入房後發現上鎖，不能打開，才知被文迪困住，但不敢惹怒文迪，沒有叫停他，結果被強姦。男友更指，10號事主事後害怕說出事件：「她說因為這些都是大人物，她怕丟失工作。」

文迪（左）與馬列斯在其中一個案發晚上一起夜蒲。庭上證供未聞他有前往文迪的家。（Getty Images）

男友及後通知10號事主的母親，稱10號事主被文迪強暴，令她受傷。母親聞言表示要聯絡「一隊的足球總監」，制止這種事繼續發生。當她見到女兒哭得歇斯底里，決定報警。

沙哈被指在大宅中的影院強姦10號事主。（美聯社）

10號事主亦指在大宅內的影院遭另一被告沙哈（Louis Saha Matturie）強姦，她昨出庭接受沙哈一方盤問。代表沙哈的大律師指，她曾向沙哈查詢基亞利殊的聯絡方法不果，及後在群組通訊發訊息，顯示她當晚其實很快樂。她在訊息指基亞利殊「很性感，不斷向我『單眼』，讚我漂亮」，事主否認。案件押後續審。