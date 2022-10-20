體育熱話｜谷愛凌繼續豐收再添殊榮 膺北京冬奧最佳女運動員
撰文：普利森
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自北京冬奧勇奪兩金後，谷愛凌成為各大頒獎禮的常客，這名「滑雪美少女」日前在韓國首爾出席國際奧委會協會頒獎典禮，榮膺北京冬奧最佳女子運動員。
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谷愛凌（Eileen Gu）在北京冬奧贏得自由式滑雪大跳台及U型場地技巧兩面金牌，其後人氣急升，成為著名品牌的活動常客。
谷愛凌日前赴韓國首爾出席國際奧委會協會頒獎典禮，以一身全黑造型示人，同時大曬美腿。谷愛凌獲頒ANOC國際奧委會的北京冬奧最佳女子運動員，透過微博表達自己的得獎感受，感謝各界朋友對她的支持，表示自己會繼續努力。
谷愛凌在微博上載多張相片，除了得獎的威水相外，亦有與國際奧委會主席巴赫的合照，並感謝對方對她的鼓勵及祝賀。另外，谷愛凌的合照同樣出現另一熟悉的面孔，她與港協暨奧委會會長霍震霆合照。
谷愛凌在北京冬奧後，獲獎無數，早前在有「體壇奧斯卡」之稱的年度傑出體育表現大獎（ESPY），勇奪「最佳女子突破運動員」，並入選《時代雜誌》百大影響力人物之一。
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