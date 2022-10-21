香港七欖｜開賽兩周前鬆綁 欖總宣布賽事期間觀眾可以進食
撰文：黎建明
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香港欖球總會今日（21日）宣布，香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens，HK7s）期間觀眾將可進食。
香港國際七人欖球賽將於11月4至6日舉行，早前香港欖球總會記招時公布的規定，是觀眾只可以飲用飲品，並只能在飲用時「除罩」。然而欖總今日表示已取得政府許可，觀眾在場內可以進食。
香港欖球總會CEO麥偉彬在聲明中表示很高興能獲得許可，「比賽期間有食物、飲品、音樂與精彩的七欖賽事，將可確保場內氣氛。」
防疫政策方面，所有入場人士需展示附有他們姓名與日期的快速抗原檢測陰性證明，亦應拍照並儲存在手機內，屆時將有職員每日檢查。其他防疫措施包括使用「安心出行」與疫苗通行證，飲食以外不得「除罩」將維持不變。
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